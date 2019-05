GAVORRANO – Aggiornamento ore 17.33: Scherrer Rolf, il 71enne finito fuori strada mentre viaggiava su uno scooter, non ce l’ha fatta. A constatarne la morte i medici del policlinico Le Scotte di Siena, dove l’uomo era arrivato trasportato dal’elisoccorso Pegaso.

Aggiornamento ore 15.27: Era con la moglie in sella al proprio scooter rimasto ferito in maniera gravissima in un incidente avvenuto nel comune di Gavorrano, a 50 metri dall’entrata del teatro delle Rocce. L’uomo, 71 anni, di origine svizzera, è residente a Follonica e stava facendo un giro con la moglie quando è finito fuori strada. Non è ancora chiaro se l’incidente sia avvenuto a seguito di un malore. La moglie non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto, oltre al 118, e ai carabinieri per la viabilità, la polizia municipale di Gavorrano che ha effettuato i rilievi.

di 8 Galleria fotografica Scontro filare









News ore 14.43: C’è una persona in gravissime condizioni coinvolta in un incidente avvenuto nel comune di Gavorrano. L’incidente sarebbe avvenuto nella zona di pozzo Roma. Dalle prime informazioni sembra che lo scooter su cui viaggiava sia finito fuori strada schiantandosi contro un muro, e che sopra viaggiassero marito e moglie.

L’uomo sarebbe finito in fossa e sarebbe in gravi condizioni. Vista la dinamica dell’incidente, oltre alla Croce rossa di Gavorrano, è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso che è atterrato nel parcheggio del Teatro delle Rocce.

Notizia in aggiornamento