Bragaglia: «Continuiamo a stare in mezzo alla gente». Tutti gli appuntamenti con “Per Civitella Paganico”

CIVITELLA PAGANICO – Ultimi e intensi giorni di campagna elettorale per il candidato sindaco di “Per Civitella Paganico”, Alessandro Bragaglia.

“Gli itimi giorni sono quelli più impegnativi e determinanti – afferma Bragaglia- e noi continuiamo a stare tra la gente ed a stringere le mani, in quel patto di cambiamento e buongoverno, che ho inteso stringere con la cittadinanza sin dal primo giorno”. Domani sera Bragaglia ed i suoi candidati alle 21 saranno a Monte Antico nei locali di via Firenze. Il 19 maggio saranno a Dogana. Lunedì 20 maggio, alle ore 21, al Rifugio Da Giulia è stato organizzato un incontro con l’onorevole Mario Lolini e con il senatore Patrizio La Pietra in cui si parlerà di attività produttive.

L’evento di chiusura della campagna elettorale di Alessandro Bragaglia è fissato mercoledì 22 maggio alle ore 19, la location verrà definita nei prossimi giorni. E’ prevista la presenza del senatore ed economista Alberto Bagnai e comizio finale del sindaco di Grosseto e presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna. La campagna proseguirà però fino al 24 maggio, con il gazebo fissato per il 23 in piazza della Vittoria a Paganico e per il giorno successivo a Civitella.

“Sono state e saranno giornate intense- conclude Alessandro Bragaglia- ma sono convinto che ci daranno grande soddisfazione. Personalmente è stato anche un periodo di arricchimento personale che, sono convinto, sarà utile per governare questo comune”.