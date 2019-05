Aloisi: «Sviluppo del turismo balneare: sulle spiagge docce pubbliche e arredi di design»

FOLLONICA – «Un piano degli arredi delle spiagge pubbliche di Follonica. Una novità assoluta per la costa: dotare le principlali spiagge pubbliche di punti ombra collettivi di design arredate con particolari sedute e rinfrescarsi con docce pubbliche belle e resistenti alle rotture» a proporlo Alberto Aloisi, candidato alla carica di consigliere comunale con la lista In Movimento per Follonica.

«Come assessore ho completato il progetto di dotare le principali spiagge pubbliche di Follonica di punti acqua – ricorda Aloisi, descrivendo la sua attività di assessore nella giunta Benini – con poche risorse economiche a disposizione e tante difficoltà burocratiche e autorizzative è stata portata l acqua pubblica dove non c’era. Ma le doccette attuali sono fatte di materiali semplici e di facile rottura. Nel corso della prossima legislatura occorre un salto di qualità: docce e punti ombra colettivi di design nei sette chilometri di costa dotati di pannelli informativi che riportino i numeri per le emergenze, i comportamenti da tenere in spiaggia ma anche gli eventi del periodo estivo».

«Se vogliamo vivere di turismo – conclude Aloisi – dobbiamo dotarci di servizi migliori rispetto alla concorrenza. Il mare e le nostre spiagge sono la nostra principale ricchezza. Investimenti in questo senso non sono mai sbagliati. E, offrire servizi di qualita nelle spiagge pubbliche come la pulizia dell’ arenile, la raccolta differenziata, le docce ed in futuro i punti ombra collettivi è importantissimo per il nostro turismo. Provate ad immaginare la costa di Follonica in cui tutti possono trovare un momento di refrigerio rinfrescandosi riposare all’ ombra. Nel corso della passata legislatura ho iniziato il percorso, nella prossima, con il consenso degli elettori, verrà realizzato».