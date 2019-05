Tragedia Erasmus: archiviata lʼinchiesta sullʼincidente in cui morì Elena e altre 12 ragazze

GAVORRANO – È stato archiviato dalla giustizia spagnola il caso sull’incidente stradale in cui, il 20 marzo 2016, morirono 13 studentesse universitarie che si trovavano in Spagna per il progetto Erasmus. Così è stato deciso del giudice competente che non riaprirà il processo sull’incidente nel quale rimase coinvolto il bus sul quale viaggiava anche Elena Maestrini, la giovane studentessa di Gavorrano (Leggi: Tragedia in Spagna: è morta la ragazza di Gavorrano coinvolta nell’incidente).

Proprio ieri in consiglio regionale era stata approvata all’unanimità una mozione per chiedere giustizia per Elena Maestrini e per tutte le altre vittime coinvolte nell’incidente.

Adesso le famiglie potrebbero impugnare la decisione di fronte alla Corte di Appello, ma il rischio, secondo i legali delle famiglie, è di ritrovarsi di fronte lo stesso giudice che ha archiviato l’inchiesta.