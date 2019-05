Tornano i “Caffè con il sindaco”. Tre incontri nei quartieri con Benini

FOLLONICA – Tornano i “Caffè con il sindaco”, gli appuntamenti pensati da Andrea Benini per incontrare i cittadini di Follonica nei diversi quartieri. Tre gli incontri in programma questa settimana: si parte domani, mercoledì 15 maggio, alle 18, alla pasticceria napoletana, in via Litoranea 81, nella zona del palazzi rossi, si prosegue giovedì 16 maggio, questa volta alle 17.30, alla pizzeria La Pizzina, di via Sanzio, in zona Capannino per concludere la settimana, venerdì 17 maggio, alle 18, nel bar della Pam, Marrakech Cafè, in via Massetana, nella zona Corti nuove.

Tre incontri per ascoltare le richieste dei cittadini, confrontarsi con loro e presentare i punti salienti per quei quartieri presenti nel programma della coalizione che sostiene la ricandidatura di Andrea Benini.

Domani, quindi, mercoledì 15 maggio, alle 18 alla pasticceria napoletana saranno discussi anche gli interventi da realizzare nei prossimi cinque anni. Oltre ai lavori di ordinaria manutenzione e a un nuovo piano per la gestione della sosta, infatti, la Zona nuova sarà interessata da un concorso di idee per riqualificare via Santini e via Litoranea, che passa dalla rivitalizzazione del tessuto commerciale, grazie anche al contributo proprio delle persone e dei cittadini che vivono quelle aree.

Giovedì 16 maggio, alle 17,30, appuntamento a “La Pizzina” di via Sanzio. La zona del Capannino sarà interessata da un’importante opera di riqualificazione legata al progetto del Parco dello Sport, intorno al Palagolfo, che coinvolgerà le strutture sportive e gli spazi esterni. E’ previsto, inoltre, l’adeguamento del parcheggio della piscina. Per limitare poi il disagio dovuto al passaggio del treno saranno istallate barriere antirumore lungo il percorso ferroviario cittadino. Progetti che interessano anche le aree di San Luigi e di Corti nuove e per questo, l’ultimo appuntamento di questa settimana con il “Caffè con il sindaco” si terrà venerdì 17 maggio, alle 18 al Marrakech Cafè in via Massetana.