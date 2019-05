Stella: «Tasse più basse per le famiglie e le giovani coppie che verranno a vivere a Scarlino»

SCARLINO – “Ci teniamo a un paese vivo e vivace, che ha nelle proprie tradizioni, nel buon vivere, nella tranquillità, nella sicurezza e nei servizi a portata di mano, la chiave della qualità della vita per residenti e turisti” dichiara Marcello Stella, candidato sindaco al Comune di Scarlino per la lista Scarlino Insieme.

“Per il capoluogo si prevede una serie di interventi di riqualificazione del centro urbano e per favorire la residenzialità. Il primo punto prevede di affidare un incarico a un progettista specializzato per realizzare il Regolamento del centro storico, in aggiunta al Piano operativo”.

“Altri aspetti qualificanti del programma – continua il candidato – riguardano alcune realizzazioni per facilitare i residenti e favorire le presenze turistiche. A partire dall’ospitalità, con il cosiddetto sistema dell’albergo diffuso, una forma innovativa di ricettività tipica dei borghi e dei centri storici più piccoli, che diventano un albergo unico (diffuso, appunto) utilizzando case e appartamenti non abitati. Un percorso che il Comune ha già avviato con i cittadini. Accanto a questo progetto, è prevista la possibilità di modificare le destinazioni d’uso in strutture ricettive, di ristoro e di servizi turistici per ampliare e differenziare la ricettività, favorendo l’aumento delle presenze turistiche”.

“È allo studio anche un sistema di tassazione per agevolare l’insediamento di nuove famiglie, di giovani coppie e di attività commerciali. Infine – conclude Stella – per facilitare i collegamenti, sarà realizzato il percorso pedonale che dal centro storico porta alla zona 167 La Valle, lungo la via panoramica”.