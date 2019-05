Serata conviviale all’insegna del mare e della vela con il Panathlon Club

PUNTA ALA – Altro appuntamento con lo sport questa settimana per il Panathlon club Grosseto. Il tema della serata dal titolo “il confronto tecnico, e le tattiche tra le imbarcazioni della Coppa America”, quindi sarà il mare e soprattutto lo sport della vela al centro dell’attenzione.

Ospiti d’eccezione, Pietro Romeo e Luca Vitale, due tra i velisti di lungo corso che hanno dato in passato e anche tuttora, lustro alla nostra Maremma. Pietro Romeo, è stato nel team di Luna Rossa e ha partecipato alla Coppa America alcuni anni fa. Il grossetano Luca Vitale, è invece un grande appassionato di vela e partecipa a diverse gare che si svolgono periodicamente nel mar Tirreno. “I nostri relatori, – dice il presidente del Panathlon Grosseto, Armando Fommei – sono due esperti velisti che hanno effettuato numerose regate importanti”. “L’evoluzione tecnica, – continua Fommei – e dei materiali delle imbarcazioni da regata, e il loro raffronto con quelle del passato, sarà un punto molto importante dal quale aspettiamo che i due relatori ci espongano, avendo loro stessi assistito a tutta l’evoluzione, che poi ha portato a imbarcazioni sempre più veloci e tecnologiche”.

L’appuntamento della conviviale è per venerdì 17 maggio alle 20 presso la splendida cornice del Golf Hotel di Punta Ala. Durante la serata sarà presentata ai soci, la dottoressa Guendalina Mazzolai, figlia dell’indimenticato ex vice presidente Luciano, che entrerà a far parte del Panathlon Grosseto.