Semifinale contro il Donoratico per le Under 13 della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Sarà Cascina ad ospitare domenica prossima contro le Under 13 Beauty Center la fase finale del Basso Tirreno 2018/2019. Le giovanissime della Pallavolo Grosseto sono pronte a dare battaglia dalle ore 11 al Volley Donoratico in un incontro secco che decreterà la finalista che andrà poi a giocarsi il titolo nel pomeriggio contro la vincitrice dell’altra partita tra il Volley Cecina e la vecchia conoscenza Volley Pontedera.



Sfida non semplice per mister Colella e le “tigrotte”, reduci da un ottimo campionato dove hanno affrontato un girone molto impegnativo arrivando meritatamente prime. “Adesso si parte da zero – ha detto Colella – siamo arrivati dove volevamo arrivare: ora dobbiamo cercare di viverla con serenità e spensieratezza, ovvio anche con determinazione ma convinti di essere un team forte, capace e, cosa più importante, una squadra. Dovremo focalizzare il gioco e riuscire a mettere in difficoltà la forte squadra del Donoratico sfruttando quelle che sono le nostre qualità”.

Questa la rosa della Pallavolo Grosseto: Margherita Verni, Asia Barbarossa, Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa Di Clemente, Caterina Tei, Nicole Innocenzi, Emma Belli Rabagli, Chiara Corsi, Giada Terrosi, Benedetta Gargani, Benedetta Guerrini, Sofia Gregori e Lara Pettorali.