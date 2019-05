Perché le lotterie hanno così tanto successo?

Le lotterie sono da sempre molto amate in Italia, basti pensare alle origini lontane del gioco del lotto, radicato soprattutto nelle regioni del sud.

Molto probabilmente le lotterie hanno molto successo perché hanno una certa distribuzione capillare sul territorio. Escludendo le nuove frontiere di gioco su Internet (oggi, infatti, è possibile giocare i numeri anche sui canali ufficiali di gioco online), sono decine di migliaia i bar, le ricevitorie e le tabaccherie in tutta Italia che consentono di giocare alle lotterie.

Subentra poi, parallelamente alla vasta diffusione dei punti vendita dove poter tentare la sorte, anche il fattore psicologico che risveglia il nostro ingegno. Non è un mistero che i numeri affascinano ognuno di noi. Le combinazioni alla loro base e la simbologia che sottendono spingono le persone a mettersi in gioco e verificare se le proprie teorie sul calcolo delle probabilità sono corrette.

Non manca inoltre l’imbarazzo della scelta quando si tratta di decidere a quale lotteria giocare. Ultimamente sono nate varie lotterie con format e montepremi diversi: una delle più interessanti e innovative è sicuramente il gioco Winforlife . Ecco quali sono le sue caratteristiche e perché sembra aver così tanto successo!

Winforlife: cos’è e come si gioca

Il Win for life consegna al vincitore un premio che dura vent’anni. Per giocare basta scegliere 10 numeri su 20 nel primo pannello e un numero su 20 nel pannello del numerone. Se si indovinano 10 o zero numeri più il numerone ci si aggiudicano fino a 3 mila euro al mese per 20 anni e il premio di prima categoria, pari a circa 10.000 euro, conferito insieme alla prima rata della rendita. È prevista un’estrazione ogni ora ed è possibile giocare, oltre che in ricevitoria, anche online sui siti autorizzati dalle 6 alle 23.

Winforlife si è evoluto nel corso degli anni, e recentemente è stata presentata una nuova versione del gioco: il Winforlife Grattacieli. Vediamo cosa cambia rispetto al classico e perché è possibile vincere ancora più soldi.

Winforlife Grattacieli: tutte le novità

Questa modalità di gioco prevede l’estrazione di sei numeri in ordine crescente e il montepremi è davvero ricco: 4.000 euro al mese per vent’anni più un bonus di 100.000 euro subito. Sulla schedina ci sono sei “grattacieli” e per partecipare all’estrazione bisogna marcare almeno un numero in ogni grattacielo. Le categorie di vincita sono ben sei e dipendono dalle combinazioni estratte. Win for life Grattacieli garantisce almeno una vincita su tre, quindi è veramente difficile tornarsene “a mani vuote”. Anche questo gioco prevede la modalità online con estrazioni ogni cinque minuti. Come si diceva prima, sono questi i motivi che rendono le lotterie sempre più amate e giocate dagli italiani. Le caratteristiche migliori sono, evidentemente, la loro facilità di utilizzo e la possibilità di vincere ingenti somme di denaro con un investimento di soli 2 euro.