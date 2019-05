Operazione Cuore: superata quota 1200 euro. E domenica tutti alla passeggiata di Gavorrano

GAVORRANO – E’ tutto pronto per il primo evento a sostegno del progetto Operazione cuore 2019; una passeggiata nella campagna gavorranese, in programma per domenica 19 maggio, con partenza dalla sede dell’associazione Auser a Bagno di Gavorrano alle ore 9.

La lunghezza del percorso, con partenza e arrivo a Bagno di Gavorrano, sarà di nove chilometri ma non sarà necessario percorrerlo tutto, già a metà strada sarà allestito un punto ristoro. La partecipazione è aperta proprio a tutti; bimbi o mamme con il passeggino, ma anche disabili che verranno aiutati dallo staff organizzativo durante il percorso, in caso di necessità. A termine della passeggiata sarà allestito un ricco buffet per tutti a offerta libera.

L’organizzazione dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Gavorrano, è stata possibile grazie alla collaborazione tra tante associazioni locali tra cui Amici due ruote Gavorrano, Chiara Ranch (Michela Zambernardi), Pro Loco Gavorrano, Associazione Mutuo Soccorso, CCT Bagno di Gavorrano, associazione cacciatori, Auser Bagno di Gavorrano, Ccn Associazione Commercianti Bagno di Gavorrano, Aru Associazione Ravi Unita, Walking and the city (Gemma Mauri e Roberta Bruscoli) e Santa Laura English School (Elena Zanaboni e Rossana Boretti). Alla passeggiata parteciperà anche la madrina e ideatrice di Operazione Cuore, Laura Romeo.

Come iscriversi? Le pettorine per la passeggiata al prezzo di 10 euro potranno essere acquistate presso i negozi, bar e tabacchi del comune di Gavorrano ma anche la mattina stessa al punto di ritrovo.

Attenzione al meteo – Gli organizzatori informano che se vi sarà un improvviso peggioramento climatico la manifestazione sarà rimandata a domenica 16 Giugno, con informativa tramite social network direttamente domenica mattina.

La raccolta continua – Contemporaneamente procede anche la raccolta fondi per Operazione Cuore, le donazioni hanno superato i 1.223 euro. Ricordiamo che quest’anno Il Giunco.net è media e social partner del progetto e, insieme a Banca Tema, ha messo a disposizione un conto corrente dedicato dove raccogliere le donazioni per i bambini di Gavorrano. Vi ricordiamo le coordinate e le modalità: Il conto corrente è intestato a Il Giunco srl con l’iban IT74G0885114302000000213842. Basta recarsi in una delle filiali di Banca Tema del territorio e versare gratuitamente l’importo desiderato oppure tramite homebanking che avrà il costo predisposto dal proprio istituto bancario.