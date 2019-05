Marini incontra Ermete Realacci per parlare di ambiente e l’olimpionica Mara Sacchi per lo sport

ARCIDOSSO – “La lista Arcidosso Comunità viva invita i cittadini ad approfondire due importanti temi della campagna elettorale. Il nostro candidato sindaco, Jacopo Marini, presenta il programma incontrando autorevoli ospiti per parlare di sviluppo” si legge su una nota della lista.

Di seguito il programma dell’iniziativa, che si svolgerà nelle giornate del 17 e 18 maggio alla Sala del Consiglio.

Venerdì 17 maggio, alle 17, si terrà l’incontro “Dai borghi la sfida per lo sviluppo di qualità” con Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola, promotore della legge per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e per la riqualificazione e il recupero dei centri storici, e Ugo Quattrini.

Sabato 18 maggio, alle 10, si parlerà di “Mensa sana in corpore sano: lo sport come volano dello sviluppo”. Intervengono Mara Sacchi, olimpionica e ex nazionale italiana di nuoto, Daniele Giannini, delegato Coni Grosseto, Giovanni Pettinari, responsabile cicloturismo Uisp Grosseto.

Nella giornata di sabato la lista ed i candidati parteciperanno alla cena organizzata dal Circolino di Montelaterone per incontrare e confrontarsi con gli abitanti della frazione.

Per informazioni 0564 964066.