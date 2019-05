Lavoro, la Asl cerca personale. Cinque i posti disponibili

GROSSETO – La Asl Toscana sud est ha pubblicato un avviso per l’attribuzione di cinque incarichi libero professionali per medici addetti alla raccolta del sangue e degli emocomponenti nell’ambito del Servizio di Medicina Trasfusionale. Due professionisti saranno assegnati all’area provinciale di Arezzo, due a quella di Grosseto e uno sarà in servizio per i presidi di Montepulciano, Abbadia San Salvatore e Castel del Piano. Il contratto durerà 2 anni, salvo che vengano completate in questo arco di tempo le procedure concorsuali per le nomine definitive.

I requisiti di ammissione sono:

1) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione all’esercizio della professione;

2) Iscrizione all’Ordine dei Medici e Chirurghi e Odontoiatri;

3) Specializzazione nella disciplina di Medicina Trasfusionale o disciplina equipollente; oppure, essere in possesso di attestazione/certificazione conseguita attraverso lo specifico percorso formativo e di acquisizione delle competenze; oppure avere svolto attività di raccolta sangue e degli emocomponenti per almeno due mesi equivalenti a tempo pieno (36 ore settimanali) negli ultimi dodici mesi;

4) essere in possesso dell’attestato BLS/BLSD in corso di validità.

La domanda, redatta in carta semplice allegando il curriculum, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Usl Toscana sud est – sede operativa di Arezzo, via Curtatone, 54 – 52100, Arezzo, entro e non oltre le ore 12.30 del 29 maggio 2019. La domanda potrà essere:

– consegnata a mano all’Ufficio protocollo aziendale, via Curtatone, 54 – 52100, Arezzo e potrà essere presentata, entro tale termine, direttamente all’Ufficio Protocollo aziendale, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30;

– inviata tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Direttore Generale Azienda USL Toscana sud-est – sede operativa di Arezzo, via Curtatone, 54 – 52100, Arezzo.

L’avviso può essere scaricato nel sito www.uslsudest.toscana.it, accedendo all’albo pretorio nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.