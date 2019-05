Elisabetta Ripani al gazebo di Forza Italia «A Follonica dopo 70 anni serve un cambiamento»

FOLLONICA – La deputata di Forza Italia, Elisabetta Ripani, giovedì 16 maggio alle 18 incontra i cittadini del Golfo in piazza Sivieri, al gazebo del centrodestra. L’onorevole maremmana in questo primo anno al Parlamento «si è occupata di molte questioni legate anche a Follonica: dall’inceneritore alla Direttiva Bolkestein, passando per le infrastrutture e senza dimenticare la sanità».

«Follonica è la seconda città della provincia di Grosseto – spiega la deputata azzurra – e ha fortemente bisogno di un cambiamento dopo 70 anni di amministrazioni di centrosinistra. È l’ora di dare al centrodestra unito la possibilità di dimostrare che quando è al governo sa dare veramente delle risposte ai cittadini: lo stiamo facendo a Grosseto, ma anche in tante altre città maremmane, dove finalmente si respira un’aria nuova, più chance per le imprese, più sicurezza, più tutele per la popolazione. Anche Follonica merita di crescere, e Forza Italia, con i suoi candidati e il nostro coordinatore provinciale Sandro Marrini, saprà fare un ottimo lavoro. Quindi aspetto i follonichesi giovedì alle 18 al gazebo del centrodestra: per me sarà come sempre un piacere essere a Follonica per dare supporto alla squadra azzurra».