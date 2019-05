Elezioni europee, istruzioni per l’uso: ecco tutto quello che c’è da sapere

FOLLONICA – L’amministrazione comunale invita gli elettori del Comune di Follonica a controllare la propria tessera elettorale per verificarne la validità (e gli spazi disponibili). Qualora sia necessario il rilascio di duplicato o nuova tessera, è necessario presentarsi immediatamente, senza aspettare i giorni delle elezioni, all’ufficio preposto, per evitare disagi e lunghe attese che sicuramente si verificheranno nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni del 26 maggio 2019.

L’ufficio preposto al rilascio è al piano terra del palazzo comunale (largo Cavallotti n. 1) ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17.

Il rilascio della nuova tessera non ha costi e avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale e di un documento di identità valido.

L’ufficio elettorale è disponibile per il rilascio del duplicato delle tessere elettorali (per smarrimento, deterioramento, termine degli spazi), oppure per l’effettuazione delle annotazioni per variazione indirizzo (da applicare sulla tessera elettorale) anche nei seguenti giorni, con apertura più lunga, proprio nel fine settimana prossimo alle elezioni:

venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio – dalle ore 9 alle ore 18, orario continuato

domenica 26 maggio (giorno delle elezioni) dalle ore 7 alle ore 23, orario continuato

Per gli elettori impossibilitati ad esprimere autonomamente il voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) è possibile utilizzare il voto assistito. L’elettore interessato dall’infermità, per potersi far assistere da un altro elettore, deve richiedere un’apposita certificazione rilasciata da un ufficiale sanitario, presso la Asl 9 (viale Europa), nei seguenti giorni:

giovedì 23 maggio 2019 dalle ore 12.00 alle ore 13

venerdì 24 maggio 2019 dalle ore 12.00 alle ore 13

E’ stata variata l’ubicazione dei seggi elettorali 19, 20, 21 e 22, che erano all’interno della scuola elementare di via Palermo: gli elettori dei quattro seggi dovranno recarsi direttamente alla scuola elementare di via Varsarvia 5, con la stessa tessera elettorale.

Per informazioni 0566 59271, 056659206, 056659263.