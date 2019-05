Anche un ex sindaco nella lista +Follonica a sostegno di Benini

FOLLONICA – Informazione, ambiente e accoglienza; sono questi i tre argomenti principali della lista +Follonica per l’Europa Federale che nella giornata di ieri ha ufficializzato i propri candidati. La quarta lista a sostegno della ricandidatura di Andrea Benini, nata per iniziativa di un nucleo “storico” di radicali follonichesi con l’adesione di indipendenti di varia estrazione, vuole riaffermare la comunità follonichese come una comunità di valori europeisti, inclusiva, vicina all’ambiente a misura d’uomo.

«Andrea Benini – ha affermato il capolista Francesco Polemi – in questi cinque anni da sindaco, ma anche in tutta la sua storia amministrativa, ha dimostrato di essere un amministratore capace e attento alle tematiche che ci stanno più a cuore. Inoltre si è sempre rivelato portatore di una visione chiara di progetti a dimensione europea per la città di Follonica. Questo è il motivo per cui gli vogliamo stare a fianco in questo quadro elettorale, nonostante siamo portatori di alcuni temi che talvolta possono sembrare scomodi».

«Queste tematiche sono riassunte in uno dei nostri manifesti – spiega Polemi nel dettaglio – : più informazione, per riaffermare il principio einaudiano del conoscere per deliberare, senza il quale una democrazia non può definirsi compiuta; più ambiente per la tutela e valorizzazione del tessuto urbano e di quello naturale del Golfo, con particolare attenzione alle aree industriali contigue alla città più accoglienza, per una cultura dell’inclusione ed una città “fatta” per tutti».

Oltre a Francesco Polemi, tra le fila della lista a sostegno di Benini c’è anche l’ex sindaco di Castiglione della Pescaia (1993-1996) Massimo Emiliani. Gli altri nove candidati al consiglio sono Chiara Ferrini, Nedo Bianchi, Katia Rotunno, Claudio Carboncini, Leonardo Cheli, Alda Baldanzi, Clelia Bertina, Alessandra Vagelli e Graziano Campinoti.