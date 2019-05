Anche a Cinigiano verrà installato il sistema di videosorveglianza TargaManent. In totale 25 telecamere

CINIGIANO – Sono iniziati questa settimana i lavori per installare le telecamere della videosorveglianza a Cinigiano. Il sistema di videosorveglianza di Cinigiano sarà collegato tramite un potente videoserver al sistema di videoanalisi TargaManent, sviluppato in house da NetSpring per il Comune di Grosseto e già in uso in alcune amministrazioni comunali del territorio, da Questura e Carabinieri.

Tra capoluogo e frazioni saranno installate 8 telecamere per le riprese di contesto con finalità di sicurezza urbana, che andranno a monitorare h24 le aree sensibili dei centri abitati. E 17 telecamere per la lettura delle targhe, che controlleranno il transito veicolare. A queste si aggiungono ulteriori 10 telecamere per Poggi del Sasso, numero implementato grazie al contributo della Fondazione Bertarelli.