«Alla 167 situazione disastrosa» dall’erba alta alle strade strette, tutto quel che non va per Travison

SCARLINO – «Anche la 167 di Scarlino soffre della totale incapacità del centrosinistra di Scarlino di dare risposte ai suoi residenti» afferma la candidata sindaco Francesca Travison. «Se alle Case la situazione è disastrosa non va meglio nel capoluogo, dove una zona non ha mai avuto quanto promesso dall’amministrazione comunale. Alla 167 la cura dell’abitato è praticamente nulla: appena si entra in via Belvedere ci si rende conto della carenza di attenzione da parte della Giunta. La staccionata del piccolo parco giochi è divelta, e in molti punti neppure esiste».

«Andando più avanti si nota un gazebo di cui non si capisce il senso, non tanto per la posizione quanto per il suo utilizzo: le tegole sono rovinate e non c’è nulla intorno se non erba alta. Più avanti ancora arriva la situazione peggiore. Quando quelle palazzine furono costruite venne realizzato un piccolo ponte che doveva servire a unire i complessi: oggi le scale sono coperte dal verde e quel muro sta cadendo a pezzi perché di lì passano dei camion troppo alti che spesso rimangono anche incastrati, come successo alcuni giorni fa. La strada che porta alla residenza per anziani del paese è stretta e pericolosa, certo non adatta a mezzi pesanti o di soccorso. Un palo della luce che cade, un muro che sta cedendo e che il Comune prima voleva far sistemare ai residenti se non che si è scoperto che quel punto è di proprietà comunale e quindi si è abbandonato il progetto di riqualificazione».

«La carreggiata è stretta per avere un doppio senso e in molti punti sta cedendo; dall’altro lato poi c’è una rotonda rovinata in più punti sempre per il passaggio di mezzi pesanti, e ancora la scarpata che dà su un meraviglioso panorama è incolta, sporca e preda delle scorribande notturne dei cinghiali. La promessa dell’Amministrazione, all’epoca della costruzione del comparto, fu che sarebbero stati creati degli spazi pubblici per il ricevimento del medico di base, o per altri servizi utili ai residenti. Nulla è stato fatto, anzi: i bus di linea non assicurano neppure i collegamenti necessari a chi vive lì. Eppure quel quartiere ospita decine di famiglie. Scarlino può pensare al benessere dei suoi cittadini: servono interventi urgenti da programmare quanto prima» conclude Travison.

Giovedì 16 maggio, alle 21, la candidata sindaco della lista “Scarlino può”, e i candidati consiglieri incontrano i cittadini di Scarlino al Puntone (sala Auser, via Poggio Spedaletto). La candidata spiegherà insieme al gruppo quali sono i punti del suo programma elettorale.