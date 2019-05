Veterani Sportivi-Panetteria Maremma finale di Coppa Primavera

GROSSETO – Sarà Veterani Sportivi-Panetteria Maremma la finale della Coppa Primavera di calcio a 7 over 35 Csen. Le due formazioni si sono qualificate per l’ultimo atto, dopo aver battuto rispettivamente il Panificio Arzilli ed il Bar Portavecchia nel doppio confronto di semifinale. I Veterani Sportivi si sono imposti all’andata sul Panificio Arzilli per 3-0 grazie alla doppietta di Valente ed al gol di Tinrutini, mentre nel ritorno (6-5) il mattatore è stato Nucci con una tripletta. Ko con onore comunque per la Panetteria Maremma che esce a testa alta. Nell’altro doppio confronto si è imposta la Panetteria Maremma, vittoriosa 6-4 all’andata, con le doppiette di Carducci e Chirico, e 3-2 al ritorno con Carducci ancora mattatore e regista. La vincente della finale poi affronterà la vincente della Coppa Italia, manifestazione che è ancora alle semifinali.

4-6

BAR PORTA VECCHIA: Trilli, Hasnaoui, Argiolas, Contri, Becchi, Botarelli, Blanchi, Bagnoli, Zerbini S., Salvafondi.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cianti, Cipriani, Chirico, Cinelli, Allegro, Carducci.

Marcatori: 3 Hasnaoui, Bagnoli; 2 Carducci, 2 Chirico, Cipriani, Cinelli.

3-2

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cipriani, Chirico, Cinelli, Caridi, Allegro, Ferrara, Carducci, Giochi.

BAR PORTA VECCHIA: Tullo, Hasnaoui, Argiolas, Contri, Musilli, Becchi, Blanchi, Bagnoli, Zerbini, Salvafondi.

Marcatori: Carducci, Cinelli, Chirico; Bagnoli, Blanchi.

3-0

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Tinturini, Nardi, Angeli, Carlotti, Lorenzetti, Valente.

PANIFICIO ARZILLI: Di Lorenzo, Parricchi, Bruni, Narducci, Lato, Lozzi, Pastorelli.

Marcatori: 2 Valente; Tinturini;

5-6

PANIFICIO ARZILLI: Di Lorenzo, Parricchi, Notaro, Bruni, Narducci, Lato, Lozzi, Pastorelli.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Tinturini, Nucci, Carlotti, Lorenzetti, Brezzi, Valente.

Marcatori: 2 Lozzi, 3 Notaro; 3 Nucci, Valente, 2 Tinturini.