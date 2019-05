Trasferta a Coverciano per cento giovani atleti della Pro Soccer Lab

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Oltre cento in viaggio per Coverciano, nella trasferta organizzata dalla ProSoccerLab di Castiglione per i suoi giovani calciatori all’insegna del divertimento, immersi nella casa del calcio. “Sono rimasto meravigliato nel vedere così tanta partecipazione – dice il presidente Armellini – un’iniziativa alla quale hanno aderito tantissimi bambini e genitori, che anche in un giorno di lavoro sono riusciti ad accompagnare i ragazzi riempendo due pulman”.



I bambini sono stati accolti sulle tribune di Coverciano con una spiegazione sull’importanza del gioco del calcio, del giocare per divertirci, e per imparare. Un appello rivolto anche ai genitori ai quali è stato spiegato come sia importante sottolineare l’apprendimento e il divertimento ai propri figli anziché pensare alla vittoria o alla sconfitta, perché la vera vittoria si ha quando si impara e si cresce.

A seguire gli allenamenti in campo seguiti dai tecnici federali, dove i bambini hanno intrattenuto con tanti stimolanti esercizi e partitella finale. Un pranzo con menu da calciatori e un’interessante visita al Museo del Calcio hanno concluso questa splendida giornata.



“Siamo fieri e orgogliosi di questa realtà votata ai giovani calciatori – ha concluso Armellini – per i quali stiamo lavorando ininiterrotamente per trasmettere tutti i valori del meraviglioso gioco del calcio. Una sorpresa anche per le bambine che hanno incontrato il capitano della Nazionale Femminile al momento in ritiro per la preparazione ai prossimi mondiali”.