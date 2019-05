Regate e non solo: Castiglione in festa con il campionato italiano Soling. Ma anche rugby, triathlon e golf

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Club velico di Castiglione della Pescaia da venerdì 17 maggio a domenica 19 ospiterà il campionato italiano delle classi Soling, manifestazione inserita nel cartellone delle Giornate europee dello sport giunte quest’anno alla sesta edizione. Nella cittadina balneare è previsto l’arrivo dei migliori equipaggi italiani che si affronteranno per il titolo tricolore nelle acque antistanti il porto castiglionese.

Oltre alle regate, sono molti gli appuntamenti in programma nel centro turistico nel prossimo weekend. Sabato 18, alle ore 15:00, allo stadio di calcio di Casa Mora si terrà il primo quadrangolare di rugby. Le rappresentative di: Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Lazio si affronteranno in un girone all’italiana con 6 partite della durata di 15 minuti per tempo. Concluso il torneo si potrà assistere ad un incontro esibizione fra due rappresentative femminili toscane di questa disciplina.

Domenica 19 maggio torna il triathlon sulle strade castiglionesi. Via Roma, il lungomare di ponente, farà da quartier generale della manifestazione. Gli atleti nuoteranno per 1500 metri nelle acque antistanti il porto, successivamente affronteranno con la bicicletta un percorso di 40 chilometri che li vedrà transitare per Pian d’Alma, scalare Tirli, fare rientro a Castiglione dove poi saliranno a “Poggio d’Oro”. Subito dopo, l’ultima parte agonistica, quella dedicata al podismo, su una distanza di 10 chilometri.

A Punta Ala proseguono gli appuntamenti sulle 18 buche del Golf Club con due tornei nel fine settimana e nella giornata di domenica la frazione castiglionese ospiterà la 2° prova della gara di mountain bike, specialità superenduro.

Non solo sport all’interno del cartellone delle Giornate europee. Sabato 18 si potrà assistere alla prima edizione del “Premio giornalistico letterario Bianca Maria Zaccherotti”, domenica 19 sul fiume Bruna si terrà “Il Palio in festa”. Dalle ore 11:00 gli interessati potranno provare le imbarcazioni del Palio e nel pomeriggio, la “Street band Zastava Orkestar” assieme ai figuranti sfileranno per il centro del paese.

In questo fine settimana si terrà anche il secondo appuntamento con lo slow tourism, una delle novità già molto apprezzata al suo esordio dai turisti presenti nella cittadina costiera. Gli operatori dell’accoglienza hanno programmato tre week end dedicati al turismo lento con possibilità di partecipare a escursioni a cavallo, a piedi e in bicicletta alla presenza di accompagnatori e guide. Le location più gettonate nel weekend inaugurale sono state le escursioni all’Eremo di San Guglielmo, al Museo Isidoro Falchi di Vetulonia, al borgo medioevale e alla Casa Rossa.