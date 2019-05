Parcheggi, l’annuncio: «Nuovi posti auto in vista dell’estate». Ecco dove

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “L’affluenza turistica estiva che riguarda Vetulonia sarà arricchita dalla realizzazione di una nuova area destinata a parcheggio” fa sapere, in una nota, il Comune di Castiglione della Pescaia.

“La Giunta comunale della cittadina costiera ha approvato nei giorni scorsi il progetto eseguito dall’Ufficio pianificazione e gestione del territorio a firma dell’ingegnere Donatella Orlandi che prevede la realizzazione di 25 posti auto in un’area adiacente al cimitero comunale, di cui il Comune è proprietario esclusivo”.

“L’ufficio – conclude la nota – ha già richiesto i pareri di competenza che dovranno pervenire dalla competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio.

Il nuovo parcheggio pubblico sarà realizzato senza la necessità di eseguire movimenti di terra o opere di impermeabilizzazione, ma semplicemente attraverso la posa in opera di staccionate in legno per la delimitazione dell’area”.