ORBETELLO – Dopo l’arrivo della terza tappa, che attraversato buona parte della Maremma, anche martedì 14 maggio è stata festa a Orbetello con il Giro d’Italia.

La Orbetello-Frascati, di 235 chilometri, è partita dalla Laguna passando il km 0 alle ore 11,34 con il gruppo forte di 174 corridori. Non partito il dorsale numero 216 – Juan Sebast Molano Benavides.

di 10 Galleria fotografica ciao giro 2019









Anche nella seconda giornata entusiasmo e tantissime persone in strada per salutare la carovana rosa. Rispetto alla tappa del giorno precedente c’è stato modo di godersi di più l’evento, con i ciclisti a disposizione dei tifosi e degli appassionati per qualche minuto in più.

Il ciclista ecuadoriano Richard Carapaz, Movistar, ha vinto in volata a Frascati davanti a Caleb Ewan. Roglic si conferma in rosa.