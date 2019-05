I pugili della Fight Gym protagonisti sul ring di Campiglia

CAMPIGLIA MARITTIMA – A Campiglia Marittima, organizzata dalla Old School Boxing di Piombino, manifestazione di boxe con cinque pugili della Fight Gym Grosseto.

I ragazzi accompagnati dai maestri Raffaele D’Amico e Emanuela Pantani con il presidente Amedeo Raffi, tutti opposti ad avversari della palestra Medaglia d’oro di Marcianise, hanno conquistato il pubblico presente con le loro prestazioni.

Matteo Liccardo nei 64 chili veniva superato per un soffio dal campano Francesco Lavino ma ci pensava successivamente il debuttante Manfredi Andreini a riportare il confronto in parità superando in meno di un minuto l’avversario Giuseppe Varavallo per sospensione cautelare.

I confronti successivi erano emozionanti per contenuto tecnico ed agonistico e vedevano le vittorie di Ahmet Eryilmaz su Tommaso Valentino nei kg. 64, di Rier Gabriel Garcia Pozo su Salvatore Santangelo e di Halit Eryilmaz su Dario Sapone. Al termine della serata la giuria composta dagli arbitri officianti riconosceva la coppa di miglior pugile della serata a Rier Gabriel Garcia Pozo.