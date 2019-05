Gli Under 13 della Starfish chiudono in bellezza: La Torre abbattuta 28 a 15

FOLLONICA – Sabato 11 maggio ,alle ore 15, nel campo della tensostruttura di Via Etruria, la formazione Under 13 maschile della Pallamano Follonica Starfish ha disputato l’ultima partita di campionato contro i pari età della società La Torre di Pontassieve.

Dopo un avvio lento, con alcune incertezze dovute al timore di non figurare bene di fronte al pubblico amico, i ragazzi di Martina Becherini hanno ingranato la marcia giusta e non hanno lasciato più spazi utili agli avversari chiudendo tutti e quattro tempi ( di 10 minuti l’uno ) in vantaggio e prendendo, negli ultimi tre tempi, un margine decisamente notevole che ha consentito al Coach di provare tutti gli schemi e far ruotare tutti i giocatori della panchina.

Il punteggio finale ha visto la formazione del Follonica Starfish imporsi per 28 a 15 sui ragazzi de La Torre che comunque, essendo l’ultima partita di campionato, hanno festeggiato tutti insieme con abbracci e complimenti anche fra gli allenatori.

Sicuramente nelle due compagini si sono visti ragazzi già ben consapevoli del gioco della pallamano e, fisicamente dotati , fare la differenza in campo; ma l’accortezza della coach ha fatto sì che il talento di alcuni servisse alla compagine per ben sviluppare i primi schemi di gioco e rendesse tutti partecipi all’azione corale.

Finiti i festeggiamenti per il successo conseguito e per l’ottimo Campionato portato a termine, l’allenatrice Martina Becherini ha voluto ringraziare i suoi ragazzi ed i genitori presenti per l’anno agonistico trascorso insieme ed ha rimarcato il pregio di una squadra che, partita con grosse lacune e difficoltà di comunicazione, ha trovato la forza , la costanza e l’impegno per terminare con un successo ottenendo, oltre ad una crescita individuale, un amalgama di gruppo fondamentale.

Nel salutare i presenti, Martina ha dichiarato che, avendo altri impegni, non potrà essere disponibile a continuare ad allenare per il prossimo anno agonistico ; ovviamente i ragazzi ed i parenti sono rimasti dispiaciuti per la decisione presa e fra i presenti si è vista qualche lacrima.

La società ringrazia Martina Becherini per l’eccezionale lavoro svolto gratuitamente ed augura alla stessa altrettanti successi sia nella vita privata che, eventualmente, in altri ambiti sportivi.

Già da oggi la dirigenza della Pallamano Follonica Starfish si metterà alla ricerca di un altro allenatore, possibilmente altrettanto bravo, per non lasciare scoperta la squadra e non vanificare il lavoro fin qui svolto ed i successi ottenuti.