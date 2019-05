Gea e Ortopedica, ci siamo: sarà un weekend di gare decisive

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto inizia sabato alle 21,15 al Palasport di via Austria, la semifinale con il Club Biancoverde Firenze. Le due rivali si presentano a questo appuntamento dopo aver risolto in due incontri le sfide dei quarti di finale: i ragazzi di Pablo Crudeli si sono sbarazzati della Banca Cras Asciano, battuta di trenta punti (78-48) in Maremma e di tredici in casa propria (48-61); i fiorentini hanno avuto la meglio della Virtus Certaldo, vincendo di nove in casa (64-55) e di uno in trasferta (63-62). Il Biancoverde si è garantito il quarto posto nella regular season con uno strepitoso girone. La Gea, che ha vinto il girone rimanendo in testa dalla prima alla trentesima giornata, è partita con il piede giusto nei playoff, giocando con autorità nelle prime due uscite, mostrando il giusto approccio mentale e una condizione fisica ottima. Santolamazza e compagni avranno il vantaggio del fattore campo in caso di arrivo alla terza partita, ma l’importante sarà aggiudicarsi gara1 e poi affrontare con la giusta serenità gara2, in programma mercoledì al PalaCoverciano.

La Sanitaria Ortopedica disputerà invece gara 1 della prima finale nella storia della pallacanestro rosa a Grosseto domenica alle 19 al PalaCecioni di Livorno, contro la corazzata Pielle, che ha vinto le ventiquattro gare fin qui disputate. Le ragazze di David Furi, che hanno piegato in due partite il Quartiere 5 Firenze in semifinale ( 43-36, 37-34) hanno il grosso vantaggio di non aver nulla da perdere e giocheranno la pallacanestro che prediligono, tutta basata sulla tecnica. Gara2 è in programma mercoledì 22 alle 20,30 al Palasport di via Austria, in un altro appuntamento imperdibile per gli appassionati, che stanno seguendo con passione le vicende delle due maggiori formazioni cittadine.

Semifinali serie D maschile: Gea Grosseto-Biancoverde Firenze (gara1 sabato ore 21,15; gara2 mercoledì 22 alle 21,15; ev. gara3 domenica 26 alle 18 a Grosseto).

Lotar Campi Bisenzio-Laurenziana Firenze (gara1 sabato alle 21, gara2 mercoledì 22 alle 21,16, ev. gara3 sabato 26 alle 21 a Campi Bisenzio).

Finale serie C femminile:Pielle Livorno-Sanitaria Ortopedica Grosseto (gara1 domenica alle 19, gara2 mercoledì 22 alle 20.30, ev. gara3 lunedì 27 alle 20,30 a Livorno).