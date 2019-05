Confcommercio incontra i candidati sindaco di Follonica: «L’incontro è aperto a tutti»

FOLLONICA – In vista delle prossime elezioni amministrative, Ascom Confcommercio Grosseto promuove un incontro pubblico tra le imprese e i candidati sindaco di Follonica. L’appuntamento è fissato per lunedì prossimo 20 maggio alle 14.30 in Sala Tirreno.

“L’iniziativa – spiega l’associazione di categoria – è patrocinata dal Comune di Follonica. Parteciperanno i sei aspiranti alla poltrona di primo cittadino e modererà i lavori il presidente provinciale dell’associazione di categoria Carla Palmieri. L’incontro è ad ingresso libero, aperto a tutti gli interessati”.

“In seguito alle richieste di incontrare i nostri Associati sul territorio che ci sono pervenute da parte di alcune liste o di singoli esponenti – spiega il presidente provinciale Confcommercio Carla Palmieri – così come avvenuto già in passato per altri appuntamenti alle urne, abbiamo deciso di fissare un unico incontro con tutti i candidati, per dare ad ognuno la stessa opportunità di presentarsi al mondo delle imprese del terziario da noi rappresentato. Rispondiamo così anche ad una necessità espressa dagli imprenditori del territorio. In molti ci hanno manifestato il bisogno di elementi di valutazione e di approfondimento su alcune materie per poter programmare strategie ed investimenti per i prossimi anni”.

“Al centro dell’evento, strutturato sul confronto – prosegue Confcommercio – ci saranno in particolare i temi del terziario, ossia principalmente gli scenari del commercio, servizi e turismo, ma anche del lavoro più in generale e dello sviluppo del territorio.

“Toccheremo argomenti che interessano l’intera collettività, per cui – concludono da Confcommercio – estendiamo l’invito a partecipare a tutti gli imprenditori e ai cittadini di Follonica”.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 0564 470221.