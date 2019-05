Brogi incassa l’appoggio ufficiale della Lega e si prepara all’incontro con Grosseto al Centro

ROCCASTRADA – “La Lega a Roccastrada sostiene Ulderico Brogi ed i nostri aspiranti consiglieri sono in lista con lui, non con altri” a farlo sapere il segretario provinciale della Lega, Andrea Ulmi, sul sostegno al candidato sindaco di Roccastrada.

“Purtroppo che in questa realtà il centrodestra si sia diviso è una cosa palese- sostiene Ulmi- Questo perché dal territorio era giunta la richiesta che tutti i candidati dovessero esprimere un rinnovamento totale rispetto alle vecchie rappresentanze in consiglio. Ciò presupponeva che alcune persone dovessero compiere un passo di lato. Alcune lo hanno fatto, altre no ed hanno preferito rompere la coalizione dando un vantaggio al sindaco uscente ricandidato”.

Su Roccastrada, per Ulmi, Brogi è sempre stata la prima scelta, sia che la coalizione fosse stata unita che non. “Ulderico Brogi era il nostro candidato e lo abbiamo portato sin dalle prime battute al tavolo della coalizione – afferma Ulmi- Quando c’è stata la frattura con le altre componenti abbiamo deciso di proseguire con il gruppo che fa riferimento alla Lega e quello che si rifà all’elettorato del Movimento Cinque Stelle ed al mondo civico, dando così una continuità a livello locale a quella che è l’esperienza nazionale con il governo gialloverde”.

“Mi domando perché qualcuno, di altre liste, cerchi di confondere le acque lasciando pensare di essere un riferimento leghista – si chiede Ulmi che prosegue – chi non è voluto stare con noi ha dato vita ad una situazione ibrida, dove candidati del vecchio centrodestra ritengono, evidentemente, di essere meglio rappresentati da un aspirante sindaco di chiara estrazione di sinistra. Il paradosso, però, è che qualcuno di quella lista si professi della Lega per attirare voti su se stesso, cosa che non corrisponde assolutamente a verità”.

“La Lega a Roccastrada sostiene apertamente Ulderico Brogi – conclude il segretario del Carroccio – con lui sostieniamo anche tutti i candidati della lista ‘Un Futuro per Tutti’ che fanno riferimento al nostro partito”. Nei prossimi giorni la Lega sarà presente con dei gazebo nelle varie frazioni del comune di Roccastrada in vista delle elezioni Europee e di quelle amministrative, mentre domani il candidato a sindaco si prepara all’incontro organizzato a Roccatederighi con Matteo Della Negra, fondatore dell’associazione Grosseto al Centro: “Un incontro dedicato alla partecipazione – fa sapere il comitato elettorale di Brogi – è quello che la lista “Un Futuro per Tutti” organizza domani sera alle ore 21 al centro civico di Roccatederighi. Interverrà Matteo Della Negra, fondatore dell’associazione Grosseto al centro”.