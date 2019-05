Band da tutto il mondo e ospiti d’eccezione: torna il “Manciano Street Music Festival”. Il programma

MANCIANO – Dal 6 al 9 giugno torna il Manciano Street Music Festival che da nove anni anima le vie del borgo grazie a marching band e artisti italiani e stranieri. La kermesse musicale organizzata dall’associazione Diego Chiti con il contributo e patrocinio del Comune di Manciano. Tra le otto band partecipanti anche gruppi provenienti da Stati Uniti, Argentina, Francia e Inghilterra. Venerdì 7 giugno concerto di Paolo Belli.

“Dopo il successo della scorsa stagione – ha spiegato Michele Santinelli, presidente dell’associazione musicale Diego Chiti e direttore artistico del festival – abbiamo deciso di migliorarci ancora introducendo alcune novità. Intanto quella di portare, prima dell’apertura, il festival tra i banchi di scuola e in alcune piazze della provincia di Grosseto e di Viterbo. Non solo, abbiamo anche allargato il numero delle band partecipanti e quest’anno per la prima volta avremo la partecipazione di una band proveniente dagli Stati Uniti. Abbiamo anche confermato il concertone del venerdì sera per promuovere il festival, scegliendo Paolo Belli e la sua Big band, reduci da Ballando con le stelle, che ci regaleranno grande qualità dopo la scelta azzeccata di Fabio Concato fatta lo scorso anno. Oltretutto il consiglio direttivo della nostra associazione è formato da otto componenti delle False partenze: una formazione nata proprio sullo stile della band di Belli”.

Il programma è stato annunciato lo scorso venerdì, durante la serata di presentazione organizzata a Manciano, per annunciare le novità, le attività e i concerti di questa nona edizione. Saranno otto i gruppi che parteciperanno: quattro italiani e quattro internazionali, più l’ospite speciale per il concerto del venerdì sera.

Il programma

Si partirà giovedì 6 giugno alle ore 21,30 con il concerto della band Riciclato Circomusicale, che utilizza materiali di recupero e oggetti di uso comune per costruire strumenti musicali classici e contemporanei. Venerdì 7 giugno sarà invece la volta di Paolo Belli & Big band che dalle 21,30 porterà il suo entusiasmo coinvolgente nel centro di Manciano. Sabato 8 e domenica 9 giugno, invece, si partirà con il programma giornaliero dedicato alla musica da strada che prenderà il via alle 11 con la Street parade, continuerà alle 12,30 con l’Aperi street e poi proseguirà nel pomeriggio con altre esibizioni fino ad arrivare al Concerto Grosso con tutte le band alle 21,30, sul palco centrale di piazza della Rampa.

Le band italiane

Si parte dall’Italia con la Magicaboola Brass Band, la street band di San Vincenzo (Livorno), che è di casa al festival aprendo tradizionalmente le esibizioni e che questa estate parteciperà ad alcune date del tour di Jovanotti nelle spiagge; si passa per il Khora quartet, un quartetto di archi di musicisti milanesi che si muovono tra composizioni originali e standard jazz, rock ed evergreen italiani, e si arriva ai fiorentini di Tuballo swing, un gruppo di artisti che nasce per diffondere la potenza e l’eleganza del ballo swing, con l’idea di coinvolgere il pubblico e portarlo a muoversi con gioia e ad esprimersi liberamente sulle note allegre di questo genere musicale. Ad accompagnare i ballerini sarà la Riviera Hot Club formazione ligure del noto chitarrista Renzo Luise de Fano.

Le band straniere

Dalle strade della Francia arrivano i Pastors of Muppets: una metal brass band, composta da 12 fiati e un batterista che ripropongono, in versione “street”, brani celebri dei più grandi nomi del genere metal. Le note della New York brass band vengono invece dall’Inghilterra: è la migliore brass band del North Yorkshire, una formazione di nove elementi sulla linea delle moderne marching band americane per un repertorio che spazia dal jazz al pop, passando per il reggae, il funk e lo ska. Dall’Argentina arriva la Desmadre Orkesta, che emoziona con il suono dei cumbias colombiani, delle milongas di Buenos Aires, degli ottoni dei Balcani, la dolcezza della fisarmonica, la forza delle percussioni, la profondità dell’euphonium. Infine dagli Stati Uniti arriva la Frog&Henry string band, prima volta per una band statunitense al nostro festival, che porterà il dixieland originale targato New Orleans con un repertorio fantastico, interpretato da sette professionisti della musica di strada.

Gli altri eventi

Ormai da tre anni il festival offre, oltre ai concerti, anche altre attività, tra le quali l’esperimento Workshop nelle scuole, con la band di Barcellona, della Brincadeira, che coinvolgerà gli studenti di Manciano, Porto Ercole, Capalbio, Pescia Romana e Montalto con un laboratorio sulle percussioni fatto in classe. A Capalbio, Pescia e Montalto, grazie al sostegno dei Comuni, il laboratorio sarà riproposto nel pomeriggio in piazza come vero e proprio concerto dei bambini. I bambini della scuola primaria di Manciano parteciperanno anche all’incontro-spettacolo con il Riciclato Circomusicale: una vera e propria riflessione sulla tutela dell’ambiente alla quale gli studenti hanno lavorato durante l’anno. Nei giorni del festival i ragazzi della SYB Young Street band parteciperanno alla terza edizione del Campus “Da band a street band”, durante la quale lavoreranno sia alla cura dell’esecuzione musicale, sia alla ricerca di una espressività corporea attraverso un seminario con un’istruttrice di fitness e danza. La SYB è nata tre anni fa sulle strade dello Street ed è ormai una realtà di trenta giovanissimi esecutori che si sono esibiti con successo in più di un’occasione. Al termine del campus, domenica 9 giugno, la SYB percorrerà insieme ai colleghi più grandi le strade di Manciano e salirà sul palco centrale di piazza della Rampa per il concerto finale.

Dove si svolge

I luoghi del festival sono quelli tradizionali: da via Gramsci a via Marsala passando per piazza della Pace fino alle muretta. Ci saranno postazioni fisse dotate di strumenti per le esibizioni di alcuni degli artisti e il palco centrale per le esibizioni e le jam sessions del sabato sera e della domenica pomeriggio sarà montato in piazza della Rampa. In più una nuova location per il concerto del venerdì sarà in largo D’Antona.

Tutti gli eventi e i concerti, compreso quello di Paolo Belli, sono gratuiti.

Programma completo su www.mancianostreetmusicfestival.com.