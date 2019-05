AtWork cerca-trova lavoro: geometra, agronomo, cucitore, tecnici del marketing …

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani. Ecco le offerte di questa settimana:

• Sono 156 i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego di Grosseto, Follonica, Manciano, Orbetello e Arcidosso. Le figure professionali richieste sono:

agronomo (1), consulente commerciale (2), tecnico in computer grafica (1), geometra (1), infermiere (1), agenti assicurativi (1), addetto agli acquisti merci (1), tecnici del marketing (1), tecnico del web marketing (1), agente di commercio (1), grafico pubblicitario (1), segretaria (1), impiegato amministrativo (1), operatore recupero crediti (1), addetti all’accoglienza (1), addetto alla reception degli alberghi (2), receptionist (2), addetti alla gestione dei magazzini e delle professioni assimilate (4), magazziniere consegnatario (3), esercente di attività di vendita di generi vari (1), esercente di macelleria (2), esercente di pescheria (1), esercente di salumeria (1), commessi delle vendite al minuto (1), commesso di negozio (1), commesso di vendita (1), operatore di vendita (1), assistente alla vendita (1), commesso di banco (3), addetto ai controlli delle vendite (1), cassiere di negozio (1), addetti ai distributori di carburanti e assimilati (1), aiuto cuoco di ristorante (13), cuoco di ristorante (2), cuoco pizzaiolo (3), cuoco capo partita (1), banconiere di tavola calda (1), camerieri di albergo (1), aiuto cameriere ai piani (2), commis ai piani (2), aiuto cameriere di ristorante (3), cameriere di ristorante (2), cameriere di sala (17), sommelier (1), barista (7), barman (1), operatore sociosanitario (1), parrucchiere per signora (3), addetto a cure estetiche (1), estetista (2), addetti all’assistenza anziani (2), badante (6), addetto a servizi antincendio (1), bagnino (1), muratore in mattoni lavori di manutenzione (2), muratore in mattoni (1), addetto all’applicazione del cartongesso (1), idraulico (1), installatore di impianti di condizionamento (1), carrozziere (1), tornitore di metalli (1), riparatore di autoveicoli (2), addetto al rimessaggio e alla manutenzione dei natanti (1), antennista (1), agricoltori e operai agricoli specializzati in giardini e vivai (1), falegname (1), cucitore (borsettai, valigiai e assimilati (1), tinteggiatore di valigeria (1), conduttori di macchinari per la costruzione di altri articoli in gomma (1), addetti a macchine confezionatrici e confezionamento di prodotti industriali (1), conducente di furgone (1), conduttore di mezzi pesanti e camion (1), autotrasportatore merce (1), conduttori di trattori (2), addetto al carico e scarico dei bagagli (1), addetto alla pulizia delle camere (1), tuttofare d’albergo (1), garzone di cucina (1), inserviente di cucina(2), lavapiatti (2) addetto alle pulizie di interni (3), bracciante agricolo (1) addetto alla manutenzione del verde (1), manovale di sonda (1) e manovali edili (3).

Info e approfondimenti a questo LINK

• Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente tecnico ingegnere da assegnare al settore Lavori pubblici. Gli interessati alla selezione hanno tempo fino al 9 maggio per fare domanda, indirizzandola al Settore Organizzazione, Risorse umane e sistemi informativi del Comune di Grosseto in piazza Duomo 1. La domanda di ammissione potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Grosseto oppure con raccomandata con avviso di ricevimento o ancora con posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it.

• Assunzione di personale per 3 figure professionali: • Primo Sole Società Coop. by Sicurmaxi – Via Artigianato n° 233 – Zona Ind. 58022 – Follonica (GR) Assume a tempo indeterminato: manutentore antincendio, con attestato di addetto antincendio rischio elevato III° livello. Assume tirocinanti (magazzinieri) iscritti alle liste Garanzia Giovani del Centro per l’Impiego. Assume personale da formare come manutentore addetto antincendio di qualsiasi età lavorativa. Obbligo patente categoria B. per candidature: inviare curriculum vitae con foto all’indirizzo info@waterice.it. alla cortese attenzione della signora Barbara.

• La birreria tedesca Bierstadel (ex Kulmbacher) di Grosseto assume personale. I titolari stanno cercando un cameriere o una cameriera per la sera. Chi volesse candidarsi può portare il proprio curriculum presso la birreria, dal martedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19. Il Bierstadel si trova sulla strada della Trappola, in via Acquavinta a Grosseto, dopo il centro commerciale Aurelia Antica. Info a questo LINK

• Ricerca di personale in corso per un’azienda che cerca un ingegnere strutturista, meglio se residente nella provincia di Grosseto. Il curriculum vitae deve essere inviato a: selezione@fidiasrl.it Info a questo LINK

• Borgo Magliano resort cerca alcune figure professionali per la stagione turistica: Chef di cucina, Aiuto cuoco, Lavapiatti, Chef de rang/maitre d’hotel, Cameriere/a sala e bar, Barman, Segretario/a ricevimento. Inviare candidatura e curriculum a info@borgomaglianoresort.com con scritto “annuncio letto su IlGiunco.net”.

• Azienda seleziona personale tecnico da assumere a tempo indeterminato. La sede di lavoro è Isola del Giglio. I requisiti sono: conoscenza di Elettronica/Informatica; conoscenza di scripting mikrotik, conoscenza dei sistemi operativi di Mikrotik; conoscenza di sistemi di rete e radiotelecomunicazioni; conoscenza dei sistemi VmWare; conoscenza di sistemi operativi Linux; conoscenza di sistemi operativi Microsoft. Chi fosse interessato, può inviare il suo curriculum o contattare l’azienda all’indirizzo info@britelcom.it

• Anima Vera società di Animazione & Eventi con sede a Castiglione della Pescaia , ricerca per la stagione estiva Estate 2019 i seguenti profili: N. 10 Coreografi & ballerini, N. 10 Cantanti, N. 10 Mini club e Junior club, N.10 Capo animatori, N. 10 Piano Bar , N. 10 Organizzatori di tornei, N., 10 Istruttori di Fitnes, N. 10 Dj/Tecnici suono. Invia il tuo Curriculum comprensivo di foto a: unodinoi@animavera.i t e/o cesariocosi@animavera.it Per qualsiasi info 3935973091 – 3313233293 – 0564071891.

• Salone parrucchiere-estetica di Grosseto presente da oltre 30 anni, seleziona parrucchiere esperto/a con cui ampliare il proprio obiettivo aziendale inviare curriculum a: andreaamerighimds@gmail.com citando rif. S1

• Azienda operante a supporto cantieristico civile e navale, in forte crescita e sviluppo, seleziona professionista per l’ampliamento della propria clientela. Viene offerto portafoglio clienti, formazione adeguata e retribuzione ai livelli alti di mercato. L’offerta è destinata a una persona dinamica, con grandi ambizioni, in grado di intrattenere relazioni efficaci con la clientela delle province di ar-fi- gr-li Inviare curriculum a: andreaamerighimds@gmail.com citando RIF. T1

• Follonica, trentennale azienda rappresentanza/assistenza settore ristorazione ad alto livello e trattamento acque seleziona tecnico installatore da inserire nel proprio organico con incarico alla installazione di apparati di prestigiosi marchi internazionali nel settore ristorazione/trattamento acque. La ricerca è rivolta a tutti coloro che credono nelle proprie capacità e desiderano mettersi in gioco per crescere professionalmente, sede azienda follonica. Si richiede: patente B capacità comunicativa/relazionale. età compresa fra i 27 e i 50 anni. Si offre: Formazione specifica Auto aziendale Rimborso spese Retribuzione adeguata agli obiettivi concordati. Costituiscono titoli preferenziali: esperienza nel settore alberghiero/ristorazione. Inviare curriculum a: andreaamerighimds@gmail.com; specificando rif B2 tel 335.1497751

• Grosseto, concessionaria marchio motociclistico seleziona operaio officina esperto auto e/o moto per l’inserimento nel proprio organico a tempo indeterminato, dopo adeguato periodo di prova, patente ab senza limiti. Costituiscono titoli preferenziali: conoscenze meccaniche ambito motociclistico, conoscenza lingua Inglese. Inviare curriculum a: andreaamerighimds@gmail.com citando rif C4

• Azienda dell’Amiata grossetano selezione addetto Show Room mobili per l’inserimento nel proprio organico a tempo indeterminato, dopo adeguato periodo di prova, età max 45 anni. La figura ideale possiede capacità di comunicazione empatica e predisposizione alla relazione, oltre alle conoscenze di programmi di progettazione/arredamento Costituiscono titoli preferenziali: conoscenza lingua Inglese, residenza area Amiata. Inviare curriculum citando RIF V1 a: andreaamerighimds@gmail.com

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Pubblico esercizio nella zona di Talamone ricerca un cuoco/a esperta in lavorazione di pesce da maggio a settembre orario serale (cod 10503) e un cameriere di sala da maggio a settembre personale giovane orario solo serale (cod 10504)

Struttura extra alberghiera nella zona di Capalbio ricerca bagnini anche con minima esperienza (cod 10527))

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala con esperienza orario solo serale part time 3-4 sere a settimana pat b automunito contratto per tutto l’anno (cod 10616)

due banconiste self service minima esperienza gradita conoscenza scolastica della lingua inglese (cod10699)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala per extra e periodo di agosto (cod10702) e un tuttofare di cucina per preparazione antipasti per extra e periodo di agosto (cod 10703) pat b automuniti minima esperienza

Struttura alberghiera a Marina di Grosseto ricerca urgentemente un aiuto cuoca con esperienza nel settore stagione lunga orario spezzato (cod 10707)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco contratto apprendistato max 29 anni minima esperienza orario solo serale pat b automunito (cod 10743) e un cameriere di sala con esperienza anche minima nel settore contratto di apprendistato max 29 anni pat b automunito (cod 10744)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un capo partita con esperienza nel settore da maggio 2019 (cod 10803)

Struttura alberghiera a Capalbio ricerca un cameriere di sala orario su turni con possibilità di alloggio (cod 10807)

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca aiuto cuochi sia con esperienza pluriennale che con minima esperienza (cod 10811)

Struttura extra alberghiera a Marina di Grosseto ricerca un addetto ricevimento con esperienza anche minima nel settore inglese obbligatorio dai fine settimana di giugno poi luglio e agosto (10812) e un aiuto ricevimento anche senza esperienza max 29 anni per luglio e agosto (cod 10813)

Struttura alberghiera a Monte Argentario ricerca un segretario ricevimento e cassa anche con minima esperienza conoscenza lingua inglese da maggio 2019 vitto e alloggio (cod 10838)

Stabilimento balneare alle rocchette ricerca urgentemente un cameriere di sala per i mesi di maggio e giugno solo pranzo poi luglio e agosto pranzo e cena (cod 10832) e una banconiera /aiuto cuoca per preparazione piatti freddi in laboratorio orario di giorno max fino alle 16.00 per i medi di giugno /settembre (cod 10833)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente un cuoco per piatti da asporto veloci di pesce e verdure (cod 10836)

Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca un cuoco/a (cod 10840) e un cameriere di sala (cod 10847) con esperienza entrambi nel settore con alloggio

Strutttura alberghiera a Monte Argentario ricerca un apprendista commis di bar con minima esperienza max 29 anni (cod 10818) e un cameriere di sala apprendista max 29 anni (cod 10818)

Struttura extra alberghiera nella zona di Orbetello ricerca un guardiano di notte dal 1 giugno al 15 settembre orario indicativo 21.00-3.30 preferibile con minima esperienza (cod10814)

• Di seguito le offerte di Ali il punto sul lavoro: si può inviare la propria candidatura attraverso il sito www.alispa.it oppure Ali il punto sul lavoro in via Trento 72 tel. 0564.417958 inviare il proprio CV a info.gr@alispa.it o al fax 0564-427634

MANUTENTORE MECCANICO ELETTRAUTO con esperienza nella mansione, competenze nella manutenzione meccanica di mezzi agricoli o edili o mezzi movimento terra o autocarri che conosca i motori, la oleodinamica, la rettifica dei motori. Gradito il possesso di un diploma o qualifica ad indirizzo meccanico, domicilio nella zona di lavoro di Grosseto. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

IDRAULICO con esperienza nel settore o civile o industriale di almeno due anni, ottima manualità, disponibilità a spostarsi sul territorio ed ottima conoscenza dello stesso, ottime conoscenze informatiche, orientamento al cliente ed il possesso di un diploma. Sede di Lavoro Siena.

MECCANICO MACCHINE AGRICOLE che abbia maturato precedente esperienza nel ruolo competente, preciso, desideroso di crescere ed attento alle esigenze dei clienti. Si occuperà delle riparazioni, delle manutenzioni e degli allestimenti di macchine agricole e trattori, delle riparazioni elettriche e di apparati elettronici, del carico, del ritiro, della consegna, dei tagliandi e delle eventuali manutenzioni straordinarie dei veicoli. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro Pitigliano (Gr).

AIUTO CUOCO ISCRITTO ALLA LEGGE 68/1999 per aiutare il cuoco nel lavaggio delle verdure e nella cottura di cibi tipici della cucina toscana/maremmana, primi, secondi, dolci. Ideale un candidato/candidata cha ha fatto delle stagioni presso strutture turistiche per esempio stabilimenti balneati o agriturismo. Primo contratto di prova a tempo determinato. Luogo di Lavoro Grosseto.

ADDETTO ALLE PULIZIE E ALLE COLAZIONI ALLE CAMERE per agriturismo situato tra Scansano e Grosseto. Orario di lavoro tempo pieno di 40 ore su turni dalle ore 07.00 in poi. Giorni lavorativi dal martedì alla domenica compresa, giorno di riposo lunedì. Richiesta esperienza nella pulizie alle camere di alberghi o campeggi o agriturismo o residence e preparazione delle colazioni in bar o caffetteria.

ANIMATORE SOCIALE O DI COMUNITA’. RAPPRESENTA UN REQUISITO INDISPENSABILE IL TITOLO DI STUDIO/QUALIFICA ADEGUATA ALLO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI ANIMATORE SECONDO LA NORMATIVA DELL’ACCREDITAMENTO SANITARIO PREVISTA IN REGIONE TOSCANA e un minimo di esperienza nel ruolo. Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro part-time. Contratto a tempo determinato.

ELETTRICISTA INDUSTRIALE per azienda appartenente al settore elettrotecnico. La risorsa seguirà la costruzione, installazione e manutenzione di sistemi elettrici industriali. Oltre a garantire assistenza e supervisione. Requisiti necessari richiesti: titolo di studio tecnico (perito elettrico, elettrotecnico,e elettronico) – buona conoscenza dello schema elettrico – ottima conoscenza impiantistica elettrica industriale – ottima manualità e passione per il settore – esperienza pregressa nel ruolo. Conoscenza del PLC. Completano il profilo: – dinamicità, flessibilità e motivazione – predisposizione all’apprendimento. Sede del lavoro: zona Monte Argentario (Gr). Contratto di lavoro tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

IMPIEGATO COMMERCIALE ITALIA ESTERO. Il candidato rispondenddo direttamente al Direttore Commerciale avrà il compito di svolgere le seguenti mansioni: Assistenza ai clienti relativamente agli ordini, alle promozioni e a tutte le inofrmazioni di carattere commerciale. Gestione completa degli ordini dall’inserimento, all’ elaborazione, al monitoraggio, fino all’evasione. Gestione anagrafiche clienti. Gestione archivio documenti fatture, note credito. Interfaccia e coordinamento attività con gli altri uffici aziendali logistico, acquisti, qualità. Assistenza alla rete commerciale sconti, promozioni, disponibilità prodotto. Requisiti richiesti: Gradita precedente esperienza pregressa nel ruolo di back office commerciale. Ottima conoscenza della lingua inglese e della lingua francese. Capacità di gestione del cliente e di relazioni complesse. Spirito di iniziativa e capacità di problem solving. Disponibile a brevi trasferte all’estero. Contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro Grosseto.

AGENTE DI COMMERCIO VENDITORE per svolgere attività commerciale e di vendita. Richiesta esperienza commerciale e di vendita in aziende nel settore agricoltura. L’azienda valuta l’inserimento o come agente di commercio con partita IVA oppure come dipendente subordinato ccnl commercio con contratto di lavoro di somministrazione di lavoro. Luogo di lavoro Montalcino (Si).

CAPO OFFICINA che abbia maturato una significativa esperienza in officine meccaniche di automobili o presso reparto service di concessionaria di automobili, autocarri, motociclette, mezzi agricoli, mezzi movimento terra nelle mansioni di addetto al supporto in officina, nell’implementazione delle dotazioni dei veicoli e messa a punto in elettronica e meccanica, nella conversione di prototipi e veicoli di serie, nella diagnosi elettrica e meccanica, nell’nstallazione delle centraline di controllo per prototipi con attitudine a lavorare in gruppo con attenzione e precisione. Luogo di lavoro zona Grosseto. Contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

MACCHINISTA E ADDETTO AL COLORE NELLA LAVORAZIONE DELLA PELLETTERIA. Il macchinista avrà il compito della cucitura della pelle a macchina e/o a banco. L’addetto al colore si occuperà della scartatura della costola con gli strumenti/macchine apposite, di perfezionare la coloritura della costola con la macchinetta o a mano, di lucidare e perfezionare il prodotto. Per entambe si richiede l’esperienza di almeno 3 anni nel ruolo e la conoscenza molto buona delle fasi di lavoro del montaggio di una borsa, anche quindi le fasi precedenti e successive della coloritura. E’ necessario possedere una ottima manualità, la capacità di lavorare in un team unito, l’interesse per il manifatturiero alto di gamma e lusso e una forte attenzione ai dettagli e alla qualità. Inserimento a tempo determinato con prospettive di assunzione a tempo indeterminato con l’azienda. Luogo di lavoro zona Pitigliano (Gr) oppure Piancastagnaio (Si).

OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE IN FABBRICA con spiccata indole per svolgere una attività lavorativa manuale con domicilio nella zona Amiata. Orario di lavoro tempo pieno. Durata del primo contratto 3 mesi.

STAGISTA APPARTENENTE ALLA LEGGE 69/1999 AIUTO CUCINA E LAVAPIATTI. Tirocinio della Regione Toscana, orario del tirocinio 35 ore settimanali, rimborso di € 500, durata del tirocinio 6 mesi, sede dell’azienda Grosseto. Il tirocinio formativo aperto a candidati di ogni genere e età appartenenti alla legge 68/1999 viene fatto nell’ottica di un futuro inserimento lavorativo.

STAGISTA LAUREATO IN INGEGNERIA GESTIONALE. Tirocinio formativo Giovani Si della regione Toscana della durarta di 12 mesi. Indennità di disponibilità € 500 al mese. Orario del tirocinio 35 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Mansione da svolgere consulenza fiscale, amministrativa, tecnica alle aziende. Sede dell’azienda Grosseto.

CARPENTIERE IN FERRO per svolgere lavori su ringhiere, cancelli etc. nel settore della carpenteria pesante. Richiesta un minimo di esperienza nel ruolo e disponibilità a spostarsi sul territorio presso i clienti nella provincia con mezzo aziendale. Completano il profilo flessibilità mentale e lavorativa, intraprendenza e serietà. Contratto a termine con possibilità di rinnovi sulla base dell’avanzamento lavori. Inquadramento 2° livello CCNL Pulizie Multiservizi, retribuzione lorda € 1130 circa.

ADDETTO ALLA CONTABILITA’. Il candidato ideale possiede una laurea in materie economiche, ha già maturato una significativa esperienza in un contesto amministrativo-contabile di un’azienda (meglio se di medio-grandi dimensioni) o di uno studio professionale e quindi ha già operato con alcuni dei più diffusi software per elaborazioni contabili, ha sviluppate attitudini informatiche ed in particolare ha dimestichezza con piattaforme di Business Intelligence volte al controllo di gestione aziendale, ha attitudine a lavorare in team, ha forti motivazioni ed è caratterizzato da spiccate doti di serietà e riservatezza. Costituiscono titolo preferenziale una buona conoscenza della lingua inglese e la residenza in un raggio di 50 km dalla sede aziendale. Primo contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento stabile in azienda, orario di lavoro full time, inquadramento di assunzione commisurato al candidato prescelto. Luogo di lavoro Piancastagnaio (Si).

SVILUPPATORE PLC con esperienza nel ruolo e buona conoscenza della lingua Inglese. La figura si occuperà appunto dello sviluppo in PLC nei settori ferroviario, cartario, ed in misura marginale nel navale. La sede principale di lavoro è Follonica ma è richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte periodiche a Lucca (sede della Cartiere) od all’estero. Indispensabile residenza/domicilio in prossimità del luogo di lavoro, orario di lavoro full time, offerta economica commisurata sulla base del candidato prescelto.

INGEGNERTE INFORMATICO neolaureato per svolgere attività di programmazione.Il candidato sarà coinvolto in attività di analisi, sviluppo e implementazione di software aziendali. Richiesto titolo di laurea in Ingegneria Informatica, completano il profilo: buona capacità relazionale e di lavoro in team, forti competenze analitiche, propensione al problem solving e al raggiungimento degli obiettivi, pro-attività e flessibilità. Primo contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione stabile. Orario indicativo 8,30 – 18,30 con pausa pranzo dal Lunedì al Venerdì, 8,30-11 il Sabato mattina. Luogo di lavoro Castiglione della Pescaia (Gr).

MACELLAIO con esperienza nel ruolo. La figura si occupa di eseguire la macellazione di animali e la preparazione della carne in tagli per la vendita nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. Effettua l’abbattimento, il dissanguamento, il disossamento fino alla sezione dei particolari tagli di carne, utilizzando strumenti ed attrezzature specifiche adeguatamente selezionate al tipo di animale, carne, prodotto e lavorazione. Gestisce l’intero processo di preparazione delle carni: taglio, confezionamento e rifornimento del banco macelleria. Orario di lavoro full time, necessario essere automuniti.

ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DELLE BORSE all’interno del reparto rreparazione si occuperà della scarnitura e della preparazione per la produzione di prodotti in pelle garantendo il rispetto degli standard qualitativi richiesti. Principali mansioni: scarnitura delle pelli; preparazione al banco per la realizzazione di borse e prodotti di valigeria; garantire la conformità del prodotto agli standard qualitativi richiesti. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella scarnitura e nella preparazione di borse di almeno 5 ann conoscenza del montaggio al banco; conoscenza dei materiali, delle macchine e del prodotto di borsetteria. Luogo di lavoro Piancastagnaio (Si).

ADDETTO VENDITA con esperienza nella commercializzazione di materiale edile, idraulico, bricolarge, elettrico, giardinaggio quale rubinetteria, piastrelle, arredo bagni, sanitari etc. Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato. Orario di lavoro tempo pieno. Luogo di lavoro zona Amiata versante grossetano e senese.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it

OPEN DAY E RECRUITMENT DAY SETTORE TURISMO E SETTORE HO.RE.CA. Il giorno 28 Febbraio Manpower dedicherà una giornata di reclutamento specifico del settore Ho.re.Ca. Se sei interessato puoi presentarti con il tuo curriculum in via Ferrucci 29/31 Grosseto per un colloquio conoscitivo.

INGEGNERE MECCANICO. Per importante azienda settore chimico selezioniamo un ingegnere meccanico da inserire nel reparto della manutenzione pianificata per gestione dei contatti con le squadre di lavoro e con le aziende appaltatrici; si richiede conoscenza del disegno meccanico, Autocad, Solidworks e programmi specifici per disegno in 2D e 3D. Ottima conoscenza della lingua Inglese. Si richiede disponibilità a trasferte estere. Luogo di lavoro: Follonica.

INGEGNERE INFORMATICO per azienda cliente. Si richiede Laurea in Ingegneria Informatica e pregressa esperienza anche di tirocinio nella programmazione e nella gestione di reti informatiche aziendali. Luogo di lavoro. Provincia di Grosseto.

ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ settore elettrico per azienda settore industriale. Si richiede il diploma di perito elettrico/elettronico o elettrotecnico o meccanico e precedente esperienza nell’ambito del controllo qualità. Si richiede dimestichezza nell’utilizzo di strumenti di misura quali calibro per prove tecniche sui cablaggi effettuati. Inoltre si richiede conoscenza delle normative che regolamentano la sicurezza negli impianti elettrici. Luogo di lavoro: Follonica

ELETTRICISTI/ PROGRAMMATORI PLC. Per importante azienda settore elettrico selezioniamo programmatori PLC per il controllo dei processi industriali. Si richiede ottima manualità nell’ambito dei cablaggi elettrici civili ed industriali. Luogo di lavoro Orbetello.

OPERAIO/A ELETTROMECCANICO. Per azienda settore metalmeccanico selezioniamo tecnico manutentore elettro- strumentista per interventi su impianti industriali, montaggio e smontaggio di motoriduttori. Luogo di Lavoro: Grosseto.

CHEF DE RANG Per struttura Alberghiera quattro stelle Superior, selezioniamo Addetto Servizio in sala con esperienza di vendita e abbinamento vini locali a piatti tipici della zona. Si richiede buon Inglese e preferibile conoscenza di una seconda lingua, preferibile attestato di Sommelier. Luogo di lavoro: Costa Grossetana.

CAMERIERE/A AI PIANI. Per prestigiosa struttura alberghiera selezioniamo personale per pulizie ai piani. Si richiede breve esperienza nelle pulizie di agriturismo, bungalow, uffici in genere. Si richiede conoscenza dei prodotti di pulizia e precisione. Orario di lavoro Part time mattutino e pomeridiano. Luogo di lavoro: Manciano.

COMMIS DI SALA E AIUTO CUCINA per prestigiosa struttura alberghiera. I/le candidati/e ideali hanno il diploma di alberghiero e/o equipollenti. Hanno precedentemente svolto mansioni di accoglienza clienti, preparazione tavoli, mise en place, e riordino sala. Luogo di lavoro: Manciano.

ADDETTI/E AL BAR e Cucina per azienda GDO. Si richiede diploma di scuola alberghiero e/o equipollenti. Gestione caffetteria colazioni, aperitivi, cocktail. Luogo di Lavoro Grosseto.

GASTRONOMO/A. per prestigiosa catena GDO selezioniamo addetti/e al banco gastronomia. Si richiede competenza ed abilità nella gestione e utilizzo di strumenti quali coltelli ed affettatrice e buona conoscenza dei prodotti da banco gastronomia. Orario part time con turno spezzato dal lunedì alla domenica con giorno di riposo a turnazione. Luogo di lavoro: Grosseto e Argentario.

MACELLAIO/A. Si ricede precedente esperienza nel settore della macelleria ed autonomia nella mansione. Orario Full time. Luogo di lavoro: Grosseto e zona Argentario

CASSIERI/E E RIFORNIMANTO SCAFFALI. Per azienda settore GDO selezioniamo Addetti/e Cassa e rifornimento scaffali. Si richiede precedente esperienza nell’utilizzo della cassa touch screen e utilizzo del POS. Completano il profilo precisione, dinamismo, flessibilità agli orari di lavoro part time su turnazione. Luogo di lavoro: Grosseto e zona Argentario.

AUTISTI PAT C E CQC. Le risorse potranno lavorare sia nella produzione e nella consegna di prodotti presse aziende di zona e in provincie limitrofe. Si richiede la patente C e CQC in corso di validità. Luogo di lavoro: Zona Amiata.