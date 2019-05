BIVIO RAVI – 14 squadre per un totale di 80 giocatori si sono dati appuntamento per una giornata di solidarietà agli impianti sportivi di Bivio Ravi; #ungoalperlavita, il torneo di calcio a cinque, l’iniziativa di solidarietà giunta alla sua quarta edizione e ormai appuntamento fisso nella frazione gavorranese.

Un meteo non proprio favorevole per trascorrere una giornata all’aperto non ha comunque impedito agli sportivi di scendere in campo o agli organizzatori di raggiungere il loro scopo; raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare al territorio gavorranese.

Il torneo di calcetto si è svolto in quattro gironi mentre gli spettatori e amici si sono potuti rinfrescare al punto ristoro. Le squadre partecipanti sono state Rapid Finoria, Gentecomune, Cri Gavorrano, Avengers, Asd Bobola 1969, 9 uomini e un piede, Arma dei Carabinieri, Asd Bivio Ravi, Wildboars, Atelier Frank, La vecchia Guardia, Vignali Team, Acqua Corrente e gli Scappati di Casa. Infine, la competizione di beneficienza è stata vinta dalla forte squadra Atelier Frank che nella finalissima ha battuto il Vignali Team 6 a 0.

Anche quest’anno la giornata di sport e solidarietà è stata organizzata dalle varie associazioni locali, uniti dalla voglia di fare del bene per la comunità: la Croce Rossa di Gavorrano, le Pro Loco di Gavorrano e di Ravi-Caldana, l’Asd Bivio di Ravi, l’Avis Gavorrano-Scarlino e la Uisp.