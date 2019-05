Torneo Tamberi, esordio vincente per Saurorispescia e Albinia nel girone A

GROSSETO – Successi dell’Albinia e del Saurorispescia al ventesimo torneo Tamberi riservato ai giovani calciatori categoria Giovanissimi. Le due sfide, entrambe valide per il girone A, hanno visto il SaRi prevalere per 3-1 sull’Invicta Grosseto grazie alle reti di Zarone, Caoduro e Solari, mentre i viola hanno accorciato le distanze con Fabbrucci. Stesso scarto vincente per l’Albinia contro l’Argentario, messo ko per 2-0 dagli acuti di Berti e Palmisani.

Queste le prossime gare, domani martedì 14, per il gruppo B: Grosseto-Virtus Maremma alle 18,30 e Venturina-Nuova Grosseto alle 20.

SAURORISPESCIA: Laudicino, Tavarnesi, Fanteria, Gatti, Caoduro, Cappelli, Camarri, Zarone, Bruni, Conti, Solari. A disposizione: Bontà, Batzu, Mazzocco, Fralassi, Rosini, Fedi, Lonzi.

INVICTA GROSSETO: Marchiò, Felici N., Fossile, Felici M., Picci, Cenni, Fabbrucci, Erman, Cerbone, Arzilli, Giacopelli. A disposizione: Franci, Nozzo, Comitale, Pasquariello, Bolognesi, Alasia.

ARBITRO: Biagioni di Grosseto.

MARCATORI: Zarone, Caoduro, Solari, Fabbrucci.

ALBINIA: Emidi, Terramoccia, Sarzilla, Cavallaro, Solari, Bonucci, Pennacchi, Amoroso, Marcia, Berti, De Carolis. A disposizione: Uccelletti, Talenti, Parmisani.

ARGENTARIO: Schiano, Busonero, Sordini V., Ballini, Rispolo, Sordini R., Giovani N., Solari, Dulcamara, Amenta, Giovani D. A disposizione: Fanciulli, Tocco, Lombardi, Pelligrò.

ARBITRO: Consoli di Grosseto.

MARCATORI: Berti, Palmisani.