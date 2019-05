Successo della combinata Vela-Golf, ecco i vincitori della dodicesima edizione

PUNTA ALA – Punta Ala ritorna a volare con i grandi eventi del Golf Club e dello Yacht Club locali che da sempre ospitano eventi golfistici e regate internazionali di grande richiamo turistico, quel turismo amante dello sport, realtà speculari e parallele. Con la combinata Vela Golf i due Club, per il dodicesimo anno consecutivo, cercano di unire i due Sport, stimolando ed incuriosendo i soci ed amici promuovono rispettivamente le proprie discipline.

Due mondi completamente opposti, terra e mare, che però si attraggono ed ecco l’idea: formare squadre di giocatori e velisti e farli sfidare sia sul percorso da Golf che in mare. Da questi due mondi, tanto differenti quanto affascinati e nobili, una volta provati, si rimane incantati. Ecco perché i due club cercano sinergia e creano curiosità, lo sanno: basta provare un giorno perché nasca una vera e propria passione. Collante dell’evento è Punta Ala con la sua affascinante bellezza.

Sabato 11 si è svolta la gara Veleggiata nel tratto di mare antistante il Marina di Punta Ala con partenza ed arrivo tra la torre di controllo del Marina di Punta Ala ed una boa arancione posizionata nei pressi dell’ingresso del Porto di Punta Ala e il percorso prevedeva il giro di boa dopo circa 2 miglia tenendo l’isola dello Sparviero a sinistra da ripetere due volte. Come da regolamento 2 coppie di golfisti/velisti venivano abbinati ad una imbarcazione con la possibilità di partecipare alla veleggiata e portare dei punti di bonus sulla speciale classifica della combinata.

Domenica 12, sotto un meteo un po’ incerto tra pioggia e sole, spazio alla gara di golf formula Louisiana a 4 giocatori ( divisi in due coppie), stableford, hcp.

La manifestazione riservava una classifica veleggiata, una classifica gara di golf e una classifica per la combinata vela golf. Da segnalare la bella cena di gala sabato 11 maggio offerta a tutti i partecipanti presso il ristorante dell’Hotel la Bussola di Punta Ala. La premiazione si è tenuta presso la sede dello Yacht Club Punta Ala ed erano presenti il professor Alessandro Masini, presidente dello Yacht Club Punta Ala, il dottor Fernando Damiani, presidente del Golf Club Punta Ala e il ragionier Emanuele Sacripanti, direttore generale dello Yacht Club Punta Ala:

Queste le classifiche finali Vela:

1ª Classificata in tempo reale

Imbarcazione Betta Splendens Armatore Orazio Olivo

3ª Classificata in tempo compensato

Imbarcazione My Way Armatore Alessio Cecchetti

2ª Classificata in tempo compensato

Imbarcazione Linux Armatore Andrea Palleschi

1ª Classificata in tempo compensato

Imbarcazione Betta Splendens Armatore Orazio olivo

Premi Speciali Offerti Dall’agriturismo La Cianella Di Scarlino :

Nearest To The Pin Maschile Alla Buca 2: Angelo Teruzzi Con Mt 6,20

Nearest To The Pin Femminile Alla Buca 2: Non Assegnato

Driving Contest Maschile Alla Buca 10: Lorenzo Damiani

Driving Contest Femminile Alla Buca 10: Non Assegnato

Classifica finale gara di Golf (somma risultati Stableford delle due coppie)

2ª Squadra Netto Classificata: Massimo Carducci -Franck Lescure – Renato Cruciani – Marco Bigagli Con 40 + 44 = 84 Punti

1ª Squadra Netto Classificata: Filippo Calandriello – Sergio Paradiso – Giuliano Bagnoli – Roberto Mariotti Con 43 + 42 = 85 Punti

1ª Squadra Lordo Classificata: Lorenzo Damiani – Filippo Mazzeschi – Claudio Vannucci – Leonardo Lacche’ Con 37 + 31 = 68 Punti

Classifica finale Combinata Vela-Golf

3° Classificati:

Imbarcazione: Linux

Armatore: Andrea Palleschi

Squadra : Stefano Teruzzi – Alessandro Masini – Marco Bonanni – Francesco Portaluppi Con 12 Punti

2° Classificati:

Imbarcazione: Velvet

Armatore: Alberto Papi

Squadra : Lorenzo Damiani – Filippo Mazzeschi – Claudio Vannucci – Leonarod Lacche’ Con 13 Punti

1° Classificati:

Imbarcazione: Betta Splendens

Armatore: Orazio Olivo

Squadra : Filippo Calandriello – Sergio Paradiso – Giuliano Bagnoli – Roberto Mariotti Con 16,5 Punti