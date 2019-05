“Storie e parole gentili” nell’open day della scuola senza zaino

RISPESCIA – Il 15 maggio, alla scuola dell’infanzia di Rispescia, si svolgerà la manifestazione “Senza Zaino Day” e l’inaugurazione delle aule dedicate al nuovo modello scolastico che da quest’anno ha interessato l’Istituto Comprensivo Grosseto 1.

Saranno presenti gli insegnanti, gli alunni e i loro genitori oltre alla dirigente scolastica Maria Cristina Alocci. Dopo un’accoglienza a sorpresa, i bambini delle classi IA e IIA presenteranno la loro giornata scolastica tipo.

Tante piccole guide che prenderanno per mano gli intervenuti mostrando, attraverso il racconto delle azioni quotidiane, i vari angoli in cui è organizzata l’aula Senza Zaino. Dall’Agorà al timetable, dal pannello delle emozioni al lavoro ai tavoli, un susseguirsi di racconti, di spiegazioni tanto semplici ma tanto efficaci e naturali se riportate da bambini di appena cinque anni che per la prima volta si troveranno a dover parlare “da grandi” per spiegare ciò che fino a ieri li vedeva passivi protagonisti.

A far da corollario alla parte più istituzionale della manifestazione, seguirà il momento più “intimo” per le classi, l’incontro tra i docenti, i genitori e gli studenti nel vero e proprio spirito del “Senza Zaino Day”, quest’anno dedicato alle parole gentili. Attraverso la lettura di una storia sulla gentilezza i genitori parteciperanno, assieme ai loro figli, a giochi vari per condividere la gioia dei bambini e lasciare un ricordo tangibile del passaggio nella nuova realtà scolastica. E come ogni inaugurazione che si rispetti l’atto finale sarà una colazione di comunità, offerta dalle famiglie di Rispescia.