Si chiude ‘Non ci resta che ridere': ecco tutti i vincitori

GROSSETO – Il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto è lieto di comunicare i vincitori dell’11esima edizione del festival di teatro comico (e tragicomico!) della Città di Grosseto ‘Non ci resta che ridere’.

I 41 giurati del festival hanno espresso il loro giudizio in merito alle 7 categorie in concorso, decretando i seguenti vincitori:

MIGLIOR SPETTACOLO – “Miseria e nobiltà” di Eduardo De Filippo (a cura della Compagnia “Il Teatraccio DLF” di Grosseto);

MIGLIOR REGIA – Claudio Matta (“Miseria e nobiltà” di Eduardo De Filippo a cura della Compagnia “Il Teatraccio DLF” di Grosseto);

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA – Cesare Nigrelli (“Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello a cura della Compagnia “La Barcaccia” di Grosseto);

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA – Virginia Corongiu (“Miseria e nobiltà” di Eduardo De Filippo a cura della Compagnia “Il Teatraccio DLF” di Grosseto);

MIGLIOR ATTORE CARATTERISTA – Ernesto Picolli (“Miseria e nobiltà” di Eduardo De Filippo a cura della Compagnia “Il Teatraccio DLF” di Grosseto);

MIGLIORE ATTRICE CARATTERISTA – Maria De Michele (“Miseria e nobiltà” di Eduardo De Filippo a cura della Compagnia “Il Teatraccio DLF” di Grosseto);

MIGLIOR ATTORE/ATTRICE UNDER 40 – PREMIO SPECIALE “GIANLUCA GUELFI” – Kevin Vicidomini (“Miseria e nobiltà” di Eduardo De Filippo a cura della Compagnia “Il Teatraccio DLF” di Grosseto).

“Sono molto soddisfatto di questa undicesima edizione – dichiara il direttore artistico del festival, Giacomo Moscato – tutte le compagnie hanno messo in scena spettacoli di grande qualità che hanno saputo divertire ed emozionare il pubblico del Teatro degli Industri. Quest’anno gli abbonamenti al festival sono aumentati del 20% e il pubblico ha affollato il teatro in tutti gli spettacoli. Trovo meraviglioso il coinvolgimento emotivo del pubblico che ha manifestato costantemente il proprio gradimento, ringraziando con ogni mezzo comunicativo gli organizzatori e le compagnie per avergli regalato pomeriggi e serate di pura gioia. Adesso non ci rimane che iniziare a lavorare alla dodicesima edizione!”.