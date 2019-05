Servizi sanitari, arriva l’assicurazione che protegge i lavoratori precari: ecco come funziona

GROSSETO – “Per il tuo lavoro non vogliamo rischi” è lo slogan con cui il segretario Generale della Nidil Cgil di Grosseto Andrea Ferretti lancia il servizio di assicurazione gratuita destinato a coprire, in forma collettiva sia in ambito di magistratura ordinaria che di Corte dei Conti, la RC Colpa Grave Sanitaria delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi sanitari e sociosanitari privati e pubblici (non dirigenti e/o medici) iscritti a Nidil Cgil.

“La tutela sindacale di un lavoratore passa anche attraverso strumenti che possano garantire la serenità di svolgere al meglio il proprio lavoro in un contesto sempre più difficile e precario. Ed i lavoratori che rappresentiamo sono proprio quelli ai quali, su questi argomenti, viene costantemente presentato il conto più alto.“

“Pertanto, iscrivendosi a Nidil Cgil, le lavoratrici e i lavoratori con contratti di collaborazione, somministrazione o a partita iva, impiegati nei servizi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati, non dirigenti, hanno la possibilità di aderire senza alcun costo alla nostra polizza RC colpa grave sanitaria.“

In particolare, si tratta di una convenzione assicurativa nazionale che consente agli iscritti della Nidil Cgil di usufruire di coperture assicurative gratuite garantite da Lloyd’s Insurance Company S.A per le azioni di rivalsa che il datore di lavoro chiederà loro in caso di colpa grave sanitaria, sia in ambito di magistratura ordinaria, sia in Corte dei Conti.

Inoltre, sono previste l’azione di surroga, ovvero l’intervento dell’assicurazione per il pagamento del debito dovuto dal lavoratore nei confronti di terzi e in caso di perdite patrimoniali provocate dal lavoratore all’azienda a seguito di una sentenza della Corte dei conti nella quale si dichiara la responsabilità civile del lavoratore per colpa grave.

“Si tratta di una polizza collettiva che presuppone l’adesione individuale della lavoratrice o del lavoratore, che dovrà recarsi presso le nostre sedi Cgil della provincia di Grosseto per sottoscrivere l’apposito modulo.“

La validità della polizza assicurativa è annuale e decorre dal 20 Aprile 2019 e scade il 20 Aprile 2020. Durante il periodo di validità, ha una retroattività di 10 anni e un massimale annuo per ogni assicurata/o di 250mila euro.

La decorrenza della copertura assicurativa partirà dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di sottoscrizione della scheda di adesione.