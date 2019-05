Sant’Andrea in Promozione, il sindaco esulta: «Risultato storico, pronti a investire sullo stadio»

MAGLIANO IN TOSCANA – “Grande soddisfazione per un risultato storico per il nostro comune”. Così il sindaco di Magliano Diego Cinelli saluta la vittoria per 2-0 del Sant’Andrea sul Gracciano nello spareggio di Prima Categoria che fa volare i maremmani in Promozione. “Mai prima d’ora una squadra del nostro territorio aveva raggiunto un livello così alto -spiega Cinelli- e la soddisfazione ancora più grande è stato di aver conquistato il successo con tanti tifosi al seguito, in numero superiore agli avversari, segno di una comunità coesa”.

Folta anche la rappresentanza istituzionale. Con Cinelli erano presenti anche l’assessore Amanda Vichi, il consigliere delegato allo sport Nicola Guerra ed il consigliere Massimiliano Guidi. Il sindaco non si fa trovare però impreparato al risultato. “Faccio i complimenti alla società, a mister Tommasi ed a tutti i calciatori – afferma Cinelli – ed annuncio che il comune è pronto ad investire 100mila euro per mettere a norma lo stadio e permettere al Sant’Andrea di giocare nel proprio impianto il campionato di Promozione”.