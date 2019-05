San Miniato battuto e Final Four in anticipo per gli Under 18 della Pallacanestro Grosseto

GROSSETO – Ennesima affermazione per l’Under 18 della Pallacanestro Grosseto che con la settima vittoria consecutiva a spese del San Miniato per 60-49 (21-13, 32-27, 50-38) in questa seconda fase si aggiudica con largo anticipo la qualificazione alle Final Four per il titolo toscano che si terranno proprio a Grosseto l’1 e il 2 giugno.

Partita insidiosa contro il quintetto pisano, seppur tra le mura amiche poiché la squadra ospite veniva da due brillanti successi contro Carrara e Meloria, due pretendenti alla qualificazione alle finali. Grossetani compatti nonostante assenze importanti, con tutti i giocatori scesi in campo che hanno dato il massimo giocando la loro solita pallacanestro fatta di ritmo e aggressività difensiva.

Primo quarto vede i padroni di casa prendere subito un piccolo margine di vantaggio, chiudendo sul 21-13, ma la buona zona-press della squadra di San Miniato consente di ricucire lo svantaggio, che all’ intervallo si fissa di soli 5 punti (32-27).

Dopo l’intevallo lungo, la Pallacanestro Grosseto aumenta il proprio margine e a nulla vale il tentativo di rimonta della squadra ospite che con una ottima difesa riusciva a portarsi dal – 14 al – 6; i grossetani riprendono il controllo della gara e chiudono senza patemi sul punteggio di 60-49.

“Era una partita complicata per noi – commenta coach Eracli – perché affrontavamo un’ottima squadra dovendo rinunciare a giocatori per noi importanti, ma questa vittoria è la conferma della forza del gruppo, che riesce ad andare oltre le individualità; complimenti davvero a tutti i ragazzi e complimenti anche al San Miniato, che non ha mai mollato”.

Il prossimo turno vedrà la squadra di coach Eracli ancora tra le mura amiche contro il basket Pescia sabato 18 alle ore 18.30.

La formazione della Pallacanestro Grosseto: Belella 20, Nencioni, Muntean, Goracci 10, Cardelli 12, Papini, Villacci 2, Briganti 2, Marletta, Musardo 14. All Eracli.