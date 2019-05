Ricercato per omicidio viveva in Maremma: arrestato

MANCIANO – Un cittadino francese di 47 anni, accusato di un omicidio stradale avvenuto in Australia e ricercato dal 2017 per essersi sottratto all’autorità giudiziaria, è stato arrestato nei giorni scorsi a Manciano dalla polizia.

Nel tardo pomeriggio dell’11 maggio la polizia, nell’ambito delle attività di controllo, ha avuto notizia che a Manciano si trovava un uomo, un cittadino francese del 1972, ricercato in ambito internazionale poiché destinatario di richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali, emesso nell’anno 2017 dall’autorità giudiziaria australiana.

Secondo quanto reso noto dalla questura di Grosseto, l’uomo era stato arrestato in Australia nel luglio del 2016

con l’accusa di omicidio stradale e scarcerato nel maggio del 2017 per poter ritornare temporaneamente in Francia con l’obbligo di rientrare in Australia entro una data stabilita prima del processo; obbligo a cui l’uomo si è, poi, sottratto.

Per questo le autorità australiane hanno emesso un mandato di cattura internazionale, considerando anche la gravità del reato, in quanto l’uomo, secondo le leggi australiane, rischia una condanna fino a 23 anni di prigione.

L’uomo, rintracciato e arrestato, adesso si trova nel carcere di Grosseto in attesa di essere estradato.