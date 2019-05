Pro Loco cittadina, rinnovo degli organismi direttivi: ecco tutti i nomi degli eletti

GROSSETO – «Si sono svolte sabato scorso e con una nutrita affluenza di partecipanti, segno di un chiaro attaccamento alla città di Grosseto, le elezioni degli organi direttivi dell’Associazione Proloco» a farlo sapere Umberto Carini, presidente uscente Associazione Proloco, rieletto nel consiglio direttivo.

Dallo spoglio delle schede sono risultati eletti:

Consiglio Direttivo

Umberto Carini

Andrea Bramerini

Giada Breschi

Giuseppe De Matteis

Irma Fanteria

Franco Fazzi

Michele Ferraro

Francesca Garofalo

Emanuele Manusia

Rossano Marzocchi

Luigi Pezzella

Antonio Stelli

Massimo Ussia

Revisori dei Conti

Carlo Favilli

Stefano Fini

Marco Giusti

Collegio dei Probiviri

Osvaldo Barbetti

Franco Cencioni

Giovanni Tombari

«Gli organi dirigenti che resteranno in carica fino al 2023 – prosegue Carini – si riuniranno nei prossimi giorni per l’attribuzione degli incarichi, tra cui la nomina del presidente, e stendere il programma che sarà teso alla crescita culturale, sociale e turistica e alla valorizzazione dell’economia locale».

«Un ringraziamento da parte della Proloco – conclude il presidente uscente – a tutti i soci che hanno partecipato alle votazioni, in particolare a coloro che hanno dato la disponibilità ad assumere incarichi e a condividere compiti, impegni e obiettivi».