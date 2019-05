Mura, cimitero e campo da calcio, l’appello: «Servono 200mila euro, le risorse ci sono»

MANCIANO – «In qualità di consigliere comunale, invio la mia richiesta di utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile, come evidenziato dal rendiconto anno 2018, investendo delle somme per la frazione di Saturnia» a parlare è Fiorenzo Dionisi, ex assessore al bilancio della giunta Morini, che oggi si rivolge in una lettera aperta a sindaco e assessori in qualità di consigliere comunale.

«Ritengo, vista la disponibilità alla data del 30 aprile – spiega Dionisi – che tali risorse avrebbero dovuto essere impegnate già nella predetta Seduta; purtroppo questo non è avvenuto. Pertanto, come consigliere faccio presente che, alla luce delle necessità urgenti e in linea con le “Linee Programmatiche” approvate in consiglio comunale, alla data dell’insediamento della nuova maggioranza, propongo di utilizzare, parte delle risorse disponibili, per la frazione di Saturnia, per i alcuni progetti».

«100mila euro dovrebbero essere investiti – dice ancora l’ex assessore -per la sistemazione delle “Mura Storiche”, che circondano il paese, visto che in merito a questa problematica, non sono mai state impegnate risorse significative. Questa importante “Cinta muraria storica” a fianco della quale può essere abbinato un percorso culturale, rappresenta una fondamentale risorsa per il turismo della frazione e dell’intero territorio comunale. In merito sto seguendo l’apertura di un bando, specifico, della regione Toscana in scadenza venerdì 21 giugno.

Comunque, essendo un’opera che richiede molte risorse e i nostri 100mila euro sono indispensabili per iniziare da subito il progetto e per non perdere il contributo».

«Impegnare una somma adeguata, circa 50mila euro – prosegue Dionisi – per gli spogliatoi propedeutici all’utilizzo del campetto di calcio, che viene utilizzato anche per le scuole della Frazione. In merito, ho già fatto un passo informale con il Dirigente, per procedere alla progettazione da sottoporre agli altri organi istituzionali superiori. Per il restauro della Cappella del cimitero di Saturnia, importante struttura anche dal punto di vista storico, servono circa 50mila euro. Finalmente ci sono le risorse per questo recupero fondamentale durante i funerali. Esiste relazione storica presso l’ufficio Urbanistica».

«Impegnare, infine – conclude l’ex assessore – le somme necessarie per definire l’intervento del Museo (porte emergenza e il Monta scale) , al fine di utilizzare a pieno la struttura. Per le altre frazioni, gli impegni andranno indirizzati ancora sulla viabilità e edifici scolastici, come abbiamo fatto fino a oggi».