Libero Uisp, medaglia di bronzo per Nicola Devicienti del Cus Albinia

SCANDICCI – Un’altra domenica da incorniciare per il Cus Albinia per il libero Uisp in F1A a Scandicci. Per il team maremmano il pattinatore Nicola Devicienti ha conquistato la medaglia di bronzo; una Giorgia Babbini un pò emozionata è arrivata invece 34esima. Continuano gli allenamenti per tutti gli atleti albanesi in vista degli ultimi appuntamenti con i regionali.