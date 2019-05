Le Under 14 della Gea passeggiano a Pistoia e si preparano alle Final Four

PISTOIA – La Simply Market Gea chiude in bellezza il campionato silver Under 14, andando a vincere, con 33 punti di scarto (35-68) sul campo del Pistoia Junior Basket. Le bimbe di Luca Faragli hanno così consolidato il quarto posto, ma non sono riuscite ad agganciate il Piombino, che ha battuto in casa il Pontedera. A Pistoia le giovani biancorosse hanno disputato un incontro straordinario, mettendo le cose in chiaro fin dal primo quarto e allargando di minuto in minuto il margine di vantaggio. Ottima la prova di tutte le atlete scese sul parquet, con Di Stano miglior realizzatrice con 24 punti. La Simply ha adesso quasi venti giorni per prepararsi alla Final Four in programma l’1 e 2 giugno.



PISTOIA JUNIOR: Baroncelli 4, Gronchi 2, A. Rastelli 8, Vallesi, Giallini 1, Hoxhaj, Taddei, Scatizzi 15, G. Rastelli 2, Lenzi. All. Breschi.

SIMPLY MARKET: Tanganelli 3, Di Stano 24, Paffetti, Panella 11, Scalora, Landi 4, Nunziatini 1, De Michele 8, Vinci 13, Saccardo, Faragli 4. All. Luca Faragli.

ARBITRO: Tabariu.

PARZIALI: 11-24, 18-36; 31-51, 35-68.