Le Under 13 della Pallavolo Grosseto trionfano nel derby e approdano alle final four

GROSSETO – Netta vittoria per 3 a 0 delle Under 13 della Pallavolo Grosseto nel derby contro le coetanee del Grosseto Volley con i parziali di 25/21-25/17-25/11. Gara non facile per posta in palio e tensione ma le ragazze guidate da capitan Toniazzi non hanno mai ceduto alle forti avversarie reagendo con grinta e determinazione a tutte le situazioni.

Il numeroso e caloroso pubblico ha potuto assistere ad una sfida emozionante che durante tutta la partita ha visto le ragazze giocare su un campo di pura adrenalina. La Pallavolo Grosseto si aggiudica i primi due set, decisivi, inizialmente con grande compattezza e sicurezza, riuscendo ad imporre il proprio gioco e gestendo bene anche alche piccolo abbassamento di guardia. Assicuratosi l’accesso all’ambita Final Four, il terzo set è stato più tranquillo e le due squadre hanno avuto la possibilità di far girare tutte le atlete a disposizione.



Adesso concentrazione in palestra a lavorare per la giornata finale del 19 maggio (ancora la località è da decidere) dove la mattina alle ore 10 le grossetane affronteranno l’altra semifinalista Donoratico Volley, mentre l’altra semifinale sarà giocata dal Volley Cecina contro il Pontedera; nel pomeriggio le due finali.

Le convocate: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa Di Clemente, Asia Barbarossa, Caterina Tei, Nicol Innocenzi, Emma Belli Rabagli, Chiara Corsi, Giada Terrosi, Margherita Verni, Sofia Gregori e Lara Pettorali. Allenatore Roberta Colella, dir. Acc. Giulia Branca.