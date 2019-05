Lavoro e turismo, Lazzeretti: «Priorità per trattenere i giovani. Lazzeroni va nella giusta direzione»

ARCIDOSSO – “Lavoro e turismo sono due priorità per trattenere i giovani sul territorio e le proposte di Corrado Lazzeroni vanno nella giusta direzione” Lo sostiene la Lega di Arcidosso attraverso il suo referente Alberto Lazzeretti.

“L’obiettivo – sostiene Lazzeretti- è quello di venire incontro alle esigenze ed ai bisogni degli operatori economici non dando delle ‘mancette’ fini a se stesse, ma cercando di intercettare per il territorio più persone in tutti i dodici mesi dell’anno, sfruttando le opportunità che ogni stagione regala, destagionalizzando così le presenze e gestendo il settore turistico in modo professionale ed organizzato”.

Lazzeretti insieme alla Lega sostiene il programma di Lazzeroni anche per le politiche del lavoro destinate ai giovani “Per i giovani – spiega Lazzeretti- l’idea è quella di incentivare la nascita di incubatori di startup, che garantiscono ciò che manca a chi ha molta creatività e nessuna esperienza. Mettono a disposizione dei giovani imprenditori un luogo dove lavorare e possono offrire loro consulenze professionali. Potrebbero essere strutture pubbliche, private o miste, ma comunque promosse dall’amministrazione comunale e finanziate perché no da privati che andranno individuati e che decideranno di investire sul nostro territorio”.

Il turismo, secondo la Lega, deve essere un altro punto forte di Arcidosso e dell’Amiata. “Partendo dalle tante realtà, dalle numerose associazioni e dai molteplici eventi presenti sul territorio – afferma ancora Lazzeretti- ci proponiamo di elaborare un progetto a medio termine di marketing turistico operativo e soprattutto concreto ed attuabile, vendendo il ‘prodotto’ Arcidosso in modo da far sì che le presenze siano costanti e diluite durante tutto l’arco dell’anno, per fare in modo che le persone ritornino nel nostro paese anche tra un evento e l’altro”.

“L’immobilismo ha regnato per anni – conclude Lazzeretti- Le occasioni non sono mancate e non mancherebbero, ma non sono state colte. Con Corrado Lazzeroni e la lista Insieme per Arcidosso, siamo convinti che il nostro territorio potrà guardare al futuro in maniera diversa”.