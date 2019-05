FOLLONICA – Tutti sul sellino, nonostante il maltempo. Le minacce di pioggia non hanno fermato la manifestazione Bimbimbici. 60 i partecimpanti, tra genitori e bambini, per l’evento che vuole promuovere la mobilità dolce e sostenibile e l’amore per la bicicletta.

La manifestazione, promossa dall’associazione sportiva Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), si è svolta ieri mattina (foto Giorgio Paggetti).