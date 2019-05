Gli studenti del Lotti sul podio nella finale nazionale del Cooking Quiz

SENIGALLIA – Medaglia di bronzo per “Sala” all’istituto “Lotti” di Massa Marittima nella finale nazionale Cooking Quiz 2019.

Dopo un cooking tour che ha raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 istituti alberghieri, gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna della cultura, di eventi formativi e anche di divertimento.

I ragazzi sono asi sono potuti immergere tra le visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la bellissima Rocca Roveresca, il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera al Foro Annonario ha avuto luogo un simbolico incontro di benvenuto con le scuole alla presenza di Ludovica Giuliani del consiglio comunale di Senigallia.

Poi è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio tra cantine, tenute e oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando piccole degustazioni dei propri prodotti.

Durante la serata, il sindaco Maurizio Mangialardi è Intervenuto per dare il benvenuto nella sua città agli studenti di tutta Italia.

La giornata conclusiva della finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara per decretare i campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata spettacolare. La classe quarta Asb dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo si è guadagnato la vittoria per l’indirizzo Sala, mentre i campioni per l’indirizzo cucina sono gli studenti della quarta cucina dell’istituto “Sonzogni” di Nembro.

Un grandissimo successo la terza edizione del Cooking Quiz, progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte didattica del progetto.