Forza Italia : «Il bonus bebé in città è una nostra vittoria, ma servono maggiori risorse»

FOLLONICA – «Bonus Bebè e parcheggi rosa, due vittorie del nostro gruppo: ora l’obiettivo è aumentare il contributo per i nuovi nati. Questo significa aiutare la popolazione» a dirlo il coordinamento di Forza Italia Follonica.

«In questi anni Forza Italia – prosegue il coordinamento – è riuscita a vincere due importanti battaglie sociali: la prima ha visto la creazione di posteggi rosa in tutta la città, parcheggi dedicati alle donne incinte e alle mamme, vicini agli ingressi di supermercati, farmacie, ambulatori. La seconda iniziativa portata avanti dal nostro gruppo con successo, ha riguardato il “Bonus bebè” che l’amministrazione comunale follonichese ha nominato “For my baby”: si tratta di un contributo speciale che può arrivare fino a 400 euro destinato ai genitori dei nuovi nati. In base alla dichiarazione dei redditi familiare, il Comune eroga il sostegno economico attraverso dei buoni spesa da 10 euro spendibili nelle farmacie convenzionate. Un piccolo aiuto per chi ha figli appena nati, perché tutti noi sappiamo bene l’impegno economico che serve per mantenere un bambino».

«Un successo insomma che crediamo abbia influito positivamente nel settore sociale cittadino – conclude il coordinamento – adesso vogliamo fare di più. Se i follonichesi ci daranno la loro fiducia, aumenteremo il contributo andando a aiutare soprattutto quelle famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche. Non solo: intendiamo ampliare la possibilità di utilizzo dei buoni, con nuove convenzioni tra pubblico e privato, così da permettere ai neo genitori di spendere il ticket anche in ulteriori punti vendita rispetto a quelli già a disposizione, e magari per altri prodotti necessari ai loro piccoli. Forza Italia ha da sempre a cuore le famiglie e i bambini: lo abbiamo dimostrato con la battaglia per l’apertura di un ambulatorio pediatrico, con il Bonus bebè e con i parcheggi rosa. Questo è il nostro modo di lavorare: sostegni concreti e servizi efficienti».