Federcaccia, eletti i nuovi vertici regionali: c’è il maremmano Luciano Monaci

GROSSETO – «Un maremmano alla vicepresidenza della Federazione Italiana della Caccia Toscana, Federcaccia Toscana rinnova le cariche sociali e nomina Luciano Monaci, già Presidente provinciale di Federcaccia Grosseto, come nuovo vicepresidente vicario regionale» a dare la notizia la segreteria provinciale di Federcaccia.

«La nomina consente – prosegue la segreteria – così alla Maremma di esprimere il meglio di sé con un’importante incarico istituzionale nella più grande Associazione Venatoria dei cacciatori Italiani. Sabato 11 Maggio, si sono tenute a Firenze le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali di Federcaccia Toscana, dopo un decennio di presidenza di Moreno Periccioli, viene eletto nuovo presidente Regionale Marco Salvadori, pisano, con alle spalle venti anni di presidente provinciale di Pisa, sarà affiancato da Luciano Monaci anche lui con un’esperienza ventennale di presidente provinciale di Grosseto. Riconfermato Segretario Paolo Cerdini, figura storica di Federcaccia e del mondo venatorio Toscano, la presenza femminile, per la prima volta, all’interno dell’ufficio di presidenza è assicurata da Elisa Mazzetti fiorentina e da Elisabetta Gori Pistoiese».

«Nel segno della continuità – conclude la segreteria – e con l’impegno di costruire un futuro migliore, agli oltre 40mila federcacciatori Toscani, il nuovo consiglio Regionale di Federcaccia si è insediato con l’intento di vincere una sfida culturale e esistenziale, costruire la caccia del futuro, più gestione, meno burocrazia, impegno per sconfigge falsi moralismi tendenti a limitare l’esercizio venatorio. Il mondo Venatorio, insieme a quello Agricolo e le Istituzioni, potranno contribuire a rilanciare un modello gestionale per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, oggi messi in difficoltà da politiche sbagliate e prive di lungimiranza, questo è l’impegno assunto dal nuovo Consiglio Regionale di Federcaccia Toscana per il quinquennio 2019/2024».