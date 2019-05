Crosetto in Maremma a sostegno dei candidati di Fratelli d’Italia

ARCIDOSSO “E’ davvero un segnale molto forte quello lanciato dai vertici del nostro partito, che riguarda tutta la nostra provincia” così Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, commenta la visita di Guido Crosetto in provincia di Grosseto.

“La presenza di Guido Crosetto, – continua la nota – numero due del nostro partito coordinatore nazionale, sta a significare che sia sulla fascia costiera, sia sull’Amiata stiamo lavorando bene, e soprattutto siamo in netta e costante crescita”.

Crosetto nel pomeriggio di oggi ha visitato la Rocca Aldobrandesca di Arcidosso, dove ha incontrato la cittadinanza e i candidati sindaci del centrodestra dell’Amiata, con Casteldelpiano, Santa Fiora, Seggiano, Castell’Azzara. “A fare gli onori di casa ad Arcidosso, – continua Fabrizio Rossi – è stata la nostra candidato sindaco, per il centro destra, Guendalina Amati”.

“Da un mese a questa parte, in questo paese e soprattutto in quest’aula consiliare, si espira un’aria diversa… stiamo sentendo tutti quanti un nuovo fermento che sta scuotendo con forza i nostri concittadini dal torpore in cui sono precipitati oramai da decenni – afferma Guendalina Amati -. Questo fermento si chiama consapevolezza, ed è la consapevolezza che la forza propositiva e programmatica di tutto il centro-destra possa finalmente farcela. Si respira finalmente aria di vittoria”.

Crosetto ha incontrato alcuni imprenditori locali dell’Amiata, per poi proseguire verso Siena e in serata a Follonica, dove alle 21.00 sarà alla sala Tirreno.