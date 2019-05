Coppa delle Torri, alle ragazze del Manetti il big match contro il Marina di Campo

GROSSETO – “Sapevamo che oggi sarebbe stata dura, le avversarie erano giovani e brave ma alla fine abbiamo fatto valere la nostra maggiore esperienza riuscendo a portare a casa la vittoria”. Commenta così Michela Palma, capitano del Tc Manetti dopo il successo per 2 a 1 contro il Tc Marina di Campo nel recupero della quarta giornata della fase interprovinciale della Coppa delle Torri. Le due squadre erano appaiate in testa alla classifica e, come da pronostico, ha regnato l’equilibrio tant’è che la formazione grossetana è riuscita a spuntarla solo nel long tie break del terzo set del doppio decisivo.

Il pomeriggio non era iniziato bene per la formazione maremmana che usciva sconfitta dal primo singolare dove Milena Bellini aveva la meglio su Michela Palma per 6/4 6/2. Anche il secondo incontro sembrava seguire lo stesso trend per le ragazze del presidente Roberto Franceschini dopo che Giorgia Spinetti riusciva a strappare il primo set a Laura Lozzi e portarsi sul 4 a 2 nel secondo set. A questo punto del match veniva però fuori la maggiore esperienza della giocatrice grossetana che iniziava la rimonta chiudendo il parziale per 6/4. L’equilibrio regnava anche nel terzo set che si concludeva con il punteggio di 6/3 in favore della tennista maremmana.

Si arrivava quindi al doppio decisivo dove la coppia grossetana composta da Silvia Benelli e Sandra Vellutini era opposta a quella isolana formata da Milena Bellini e Clarice Greco. Anche in questo caso l’inizio del team manettiano non era dei migliori con le ragazze elbane che si portavano subito sul 2 a 0 ma la formazione maremmana era brava a recuperare subito il break di svantaggio e strappare il servizio alle avversarie nel nono game così da chiudere il primo set con il punteggio di 6/4. Nel secondo parziale il team di casa sembrava poter aver la meglio dopo essersi portato sul 3 a 1 ma era a questo punto che la coppia isolana iniziava la rimonta portando l’incontro al terzo set. Nel long tie break decisivo la formazione grossetana era abile a recuperare dall’iniziale svantaggio di 2 a 0 e da quello successivo di 4 a 2 per poi prendere il largo e portare a casa l’incontro decisivo con il punteggio di 10/5. Sabato prossimo si disputerà l’ultima giornata della fase a gironi della Coppa delle Torri dove il Tc Manetti, già qualificato al turno successivo, sarà impegnato in trasferta sul campo del Tennis Certosa.